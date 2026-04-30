子どもの送迎で毎日車を使っているのですが、夫に「短距離ばかりだと車に負担がかかる」と言われました。そこまで気にしていなかったのですが、乗り方によって維持費は変わってくるのでしょうか？

短距離走行が車に負担をかける理由とは？

短距離走行が多いと、車にとって負担になることがあります。その大きな理由は、エンジンが十分に温まらないまま停止してしまう点にあります。エンジンは冷えた状態で動かし始めると、内部の部品に負荷がかかりやすくなります。本来は走行を続けることで温度が上がり、スムーズに動くようになりますが、数分で運転を終えてしまうとその状態に到達しません。

また、エンジンオイルも重要です。オイルはエンジン内部の摩擦を減らす役割がありますが、短距離ばかりだと劣化が進みやすくなります。さらに、バッテリーも充電が十分に行われないため、消耗しやすくなります。このように、短距離走行は複数の部品に影響を与える可能性があります。



乗り方によって変わる維持費の具体例

車の維持費は、ガソリン代だけでなく、メンテナンス費用や修理費も含まれます。短距離走行が多い場合、エンジンオイルの交換頻度が増えることがあります。通常より早く劣化するため、交換のタイミングが早まるのです。オイル交換は1回あたり数千円程度ですが、回数が増えると年間で見ると負担が大きくなります。

さらに、バッテリーの寿命も短くなる傾向があります。バッテリー交換は数千円から数万円かかることもあり、予想外の出費につながる可能性があります。加えて、燃費も悪化しやすくなります。エンジンが温まる前に停止するため、効率よく燃料を使えず、結果としてガソリン代がかさむことがあります。

このように、乗り方次第で維持費は徐々に増えていくため、日々の使い方が大切になります。



短距離中心でもできる車への負担軽減の工夫

とはいえ、子どもの送迎などで短距離運転を避けるのが難しい方も多いでしょう。その場合は、いくつかの工夫で負担を減らすことができます。たとえば、週に1回でも少し長めの距離を走ることで、エンジンをしっかり温めることができます。これにより、内部の潤滑状態や燃焼状態が安定しやすくなります。

また、急発進や急ブレーキを避けることも重要です。穏やかな運転を心がけることで、エンジンやブレーキへの負担を軽減できます。さらに、定期的な点検も欠かせません。早めに不具合を見つけることで、大きな修理費を防ぐことにつながります。

少しの意識で車の状態を保ちやすくなるため、日常の運転に取り入れてみるとよいでしょう。



短距離走行でも維持費を抑えるためにできること

短距離走行が多いからといって、必ずしも大きな負担になるわけではありません。大切なのは、車の特性を理解し、適切に使うことです。たとえば、定期的なメンテナンスを怠らず、必要なタイミングで部品交換を行うことで、結果的に長く車を使うことができます。

また、日々の運転を見直すだけでも、燃費や部品の消耗によい影響を与えます。短距離中心の使い方でも、少しの工夫と意識で維持費を抑えることは十分可能です。無理に使い方を変える必要はありませんが、できる範囲で対策を取り入れることで、家計への負担を軽減しながら安心して車を使い続けることができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー