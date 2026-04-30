IS:SUE、完全体で「anan」表紙初登場 2つの顔で魅せる“至高の美脚”
【モデルプレス＝2026/04/30】4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が、5月13日発売の「anan」2495号（マガジンハウス）スペシャルエディション表紙に登場。研ぎ澄まされたスタイルを披露している。
【写真】日プ女子出身グループ、メンバー復帰後初イベント
毎年恒例の「美脚美尻」特集。そのスペシャルエディション表紙を飾るのは、今回がanan初表紙となるIS:SUEの4人。1年半ぶりにRINが復帰し、完全体となった彼女たちが放つ「“異種”な個性」と唯一無二のパフォーマンス力を裏付ける「凛とした強さ」を際立たせる、キュート＆ディーバなスペシャルグラビアとインタビューが掲載されている。
四者四様の抜群のスタイルを誇るメンバー。それぞれの個性とグループとしての強い絆を見せるべく、対照的な2つの世界観で撮り下ろした。まずは、4人の“異彩”を色と遊び心あるスタイリングに投影した「個性際立つカラフルコーデ」。爽やかなブルーの背景と芝生が広がるセットの中で、健康的な脚線美とキュートな等身大の表情をキャッチしている。
次は一転して、表紙にもなっているグループの絆と力強い表現力を象徴する「ディーバなブラックコーデ」へ。スリットやタイトなドレスを着こなし、眼差しや佇まいをソリッドに際立てる洗練された装いで、美脚を披露。4人が並んだ際の圧倒的なスタイルとオーラは、まさに新生ディーバの降臨を予感させる。
撮影現場では、4人が醸し出す温かい空気感に包まれながらも、カメラの前では集中力と一体感を見せてくれたメンバーたち。モニターを真剣にチェックし、ポージングを追求するプロフェッショナルな姿もあり、現場では1カット1カットに感動の声が上がっていた。
1ST ALBUM『QUARTET』のリリースを目前に控えたIS:SUE。ソロインタビューでは、1年半ぶりに全員が揃って活動できることへの今の率直な心境、アルバムの制作秘話や聞きどころを深掘りしていく。何より、完全体を待ち続けてきた“REBORN”への愛が溢れる言葉も見どころ。さらに、日々のカラダや心のメンテナンス法、美脚の秘訣も直撃している。近況エピソードが満載の4人の素顔が覗く全員での座談会インタビューも。グラビアと併せて、IS:SUEの今に触れるインタビューも楽しむことができる。（modelpress編集部）
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◆RINカムバックで完全体へ
毎年恒例の「美脚美尻」特集。そのスペシャルエディション表紙を飾るのは、今回がanan初表紙となるIS:SUEの4人。1年半ぶりにRINが復帰し、完全体となった彼女たちが放つ「“異種”な個性」と唯一無二のパフォーマンス力を裏付ける「凛とした強さ」を際立たせる、キュート＆ディーバなスペシャルグラビアとインタビューが掲載されている。
◆2つの顔で魅せる“至高の美脚”
四者四様の抜群のスタイルを誇るメンバー。それぞれの個性とグループとしての強い絆を見せるべく、対照的な2つの世界観で撮り下ろした。まずは、4人の“異彩”を色と遊び心あるスタイリングに投影した「個性際立つカラフルコーデ」。爽やかなブルーの背景と芝生が広がるセットの中で、健康的な脚線美とキュートな等身大の表情をキャッチしている。
次は一転して、表紙にもなっているグループの絆と力強い表現力を象徴する「ディーバなブラックコーデ」へ。スリットやタイトなドレスを着こなし、眼差しや佇まいをソリッドに際立てる洗練された装いで、美脚を披露。4人が並んだ際の圧倒的なスタイルとオーラは、まさに新生ディーバの降臨を予感させる。
撮影現場では、4人が醸し出す温かい空気感に包まれながらも、カメラの前では集中力と一体感を見せてくれたメンバーたち。モニターを真剣にチェックし、ポージングを追求するプロフェッショナルな姿もあり、現場では1カット1カットに感動の声が上がっていた。
◆IS:SUE、“REBORN”への愛溢れるインタビュー
1ST ALBUM『QUARTET』のリリースを目前に控えたIS:SUE。ソロインタビューでは、1年半ぶりに全員が揃って活動できることへの今の率直な心境、アルバムの制作秘話や聞きどころを深掘りしていく。何より、完全体を待ち続けてきた“REBORN”への愛が溢れる言葉も見どころ。さらに、日々のカラダや心のメンテナンス法、美脚の秘訣も直撃している。近況エピソードが満載の4人の素顔が覗く全員での座談会インタビューも。グラビアと併せて、IS:SUEの今に触れるインタビューも楽しむことができる。（modelpress編集部）
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