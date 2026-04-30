【HG スコープドッグ用拡張パーツセット3/4/5/7 (再販)】 4月30日11時より予約開始 7月 発送予定

BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて「HG スコープドッグ用拡張パーツセット3/4/5/7」再販分を4月30日11時より予約受付を開始した。発送は7月を予定している。

本商品は別売りの「HG スコープドッグ」、「HG バーグラリードッグ」と連動する拡張パーツセット4商品となっている。

HG スコープドッグ用拡張パーツセット3（再販）

7月 発送予定

価格：2,200円

セット内容：

・バーグラリードッグ用ミッションパック

・ブレードアンテナ付きミッションパック

・PRSPパック

・マガジンパーツ×４

・マルチディスチャージャー

・カスタマイズ用外装パーツ（濃緑、薄緑ランナー）

HG スコープドッグ用拡張パーツセット4（再販）

7月 発送予定

価格：1,760円

セット内容：

・電磁式パイルバンカー

・ガトリング砲

・レッドショルダー

・2連ミサイルランチャー

・6連装ミサイルポッド

・HMAT-31 無誘導式対戦車ミサイル

・マルチディスチャージャー

・カスタマイズ用外装パーツ（濃緑ランナー）

HG スコープドッグ用拡張パーツセット5（再販）

7月 発送予定

価格：1,760円

セット内容：

・バーグラリードッグ脚部ユニット

・ブルーティッシュドッグ脚部ユニット

・ドッグマン専用機用フロントアーマー

・カラーバリエーションランナー

・カスタマイズ用外装パーツ（薄緑ランナー）

HG スコープドッグ用拡張パーツセット7

7月 発送予定

価格：1,980円

セット内容：

・スナイパーライフル一式

・ゼトラ機再現用パーツ一式

・レーン機再現用パーツ一式

・フォークト機再現用パーツ一式

・サンサ戦グレゴルー機再現用パーツ

・サンサ戦キリコ機再現用パーツ

・レッドショルダー

・バウンティドッグ用カメラパーツ

・プラスチックシール

・カスタマイズ用外装パーツ（濃緑ランナー）

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