西武・佐藤爽（そう）投手（２３）が３０日、埼玉・所沢市の球団事務所で支配下契約を結び、会見に臨んだ。背番号は「７５」に決定。「ライオンズの７５は佐藤だと言われるように」と意気込んだ。

支配下昇格を聞いたときは「素直にうれしい気持ちがあります。ここから３ケタから２ケタに変わるというのを考えたときに、緊張ではないけど背番号の重みを感じた」と語った佐藤爽。家族には電話で報告し、父親からは「うれしいけど、父さんも緊張するわ〜」と声をかけられたとはにかんだ。

佐藤爽は０３年２月生まれだが、渡部や長谷川、山村ら“０２年生まれ世代”の活躍が目立つ。育成ドラフト同期入団だった佐藤太も２５年シーズン中に支配下に昇格し、先を越された。「今年のルーキーが入るまでは１人だけ（背番号）３ケタだったので。悔しいというか、自分も１軍に行きたいという思いで見ていた。同じ舞台にこれから立てるので、追いつけ追い越せじゃないが、しっかり全員に食らいついていきたい」と燃える。また、「（山村）崇嘉には一番最初に近くにいたので報告しました。『やったやん！！』って」と祝福を受けたという。

佐藤爽は札幌山の手から星槎道都大を経て、２４年育成ドラフト４位で西武に入団。プロ２年目の今季は１軍の宮崎・南郷キャンプを完走するも、オープン戦途中で２軍落ち。ファームでは５試合に登板（うち先発４）し、３勝０敗、防御率１・３７と安定した成績を残している。