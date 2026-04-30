東広島市で2月に起きた殺人事件の捜査の過程で、29日、三原市の会社敷地内から男性の遺体が見つかりました。捜査の最新情報を中継で伝えます。



【中継】

捜査本部が置かれている東広島警察署の前に来ています。警察は30日も捜査員を三原市の遺体発見現場に派遣し、調べを進めています。見つかった遺体については、身元の特定を進めるとともに、5月1日以降、司法解剖し死因などを調べるとしています。





【VTR】男性の遺体は、29日、三原市沼田にある会社の敷地内で見つかりました。氏名・年齢などは不詳で、土の中に埋められ、腐敗した状態でした。ことし2月、東広島市の住宅から出火し、会社役員の川本健一さんが何者かに首を刃物で複数回刺され殺害された事件。警察によると、この捜査の過程で、三原市の遺体が見つかったということです。■三原市の住民「東広島の事件が解決していなくて、いろいろ捜査しているけど（犯人が）見つかっていないので、三原まで手を広げて探しているので防犯カメラがあるところを全部見させてもらっていると言って来られました。」遺体が見つかった現場では、30日も警察による現場検証が行われています。警察は、男性が何者かに殺害され、埋められたとみて調べています。【中継】また、警察は引き続き、遺体と東広島市の事件との関連を調べるとしています。【2026年4月30日放送】