（著）川崎桜／（撮影）須江隆治『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』（出版社：新潮社／2026年4月14日発売）　撮影／須江隆治

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　アイドルグループ・乃木坂46の5期生、川崎桜（崎＝たつさき）の1st写真集『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』（新潮社）が、4月30日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で12位にランクイン。ジャンル別「写真集」において2週連続1位を獲得した。

【撮り下ろしカット】日に照らされ輝く…透明感抜群な川崎桜

　週間売上は7119部、累積売上は8万4316部となった。本作は、フランスのニースとパリの2都市で撮影。5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦した。私服を含む約30点の衣装を着こなし、大人びた一面と無垢な一面、その振り幅も魅力の一冊となっている。

「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ　2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日＞