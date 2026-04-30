乃木坂46川崎桜、「写真集」2週連続1位【オリコンランキング】
アイドルグループ・乃木坂46の5期生、川崎桜（崎＝たつさき）の1st写真集『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』（新潮社）が、4月30日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で12位にランクイン。ジャンル別「写真集」において2週連続1位を獲得した。
【撮り下ろしカット】日に照らされ輝く…透明感抜群な川崎桜
週間売上は7119部、累積売上は8万4316部となった。本作は、フランスのニースとパリの2都市で撮影。5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦した。私服を含む約30点の衣装を着こなし、大人びた一面と無垢な一面、その振り幅も魅力の一冊となっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日＞
【撮り下ろしカット】日に照らされ輝く…透明感抜群な川崎桜
週間売上は7119部、累積売上は8万4316部となった。本作は、フランスのニースとパリの2都市で撮影。5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦した。私服を含む約30点の衣装を着こなし、大人びた一面と無垢な一面、その振り幅も魅力の一冊となっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日＞