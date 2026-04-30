朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』、“文芸ジャンル”3週連続＆通算6度目1位【オリコンランキング】
「2026年本屋大賞」受賞作である朝井リョウ氏の『イン・ザ・メガチャーチ』が、30日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で3週連続TOP3入りとなる2位にランクイン。ジャンル別「文芸書」では3週連続、通算6度目の1位を獲得した。
【動画】“本離れ”が進む現代に言及した朝井リョウ氏
週間売上は2.3万部、累積売上は28.8万部。
本作は、現代の推し活を題材に、ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側という、立場の異なる3人の視点から、人の心を動かす“物語”の功罪を描いた作品。
朝井氏は2009年、『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞しデビュー。『何者』で直木賞、『世界地図の下書き』で坪田譲治文学賞、『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日＞
【動画】“本離れ”が進む現代に言及した朝井リョウ氏
週間売上は2.3万部、累積売上は28.8万部。
本作は、現代の推し活を題材に、ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側という、立場の異なる3人の視点から、人の心を動かす“物語”の功罪を描いた作品。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日＞