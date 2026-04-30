春の大型連休初日の29日、新潟市中央区では様々なアトラクションが楽しめるイベントが開かれ、多くの家族連れで賑わいました。

【高濱優生乃アナウンサー】

「デンカビッグスタジアム周辺でスプリングフェスティバルが行われています。様々なグルメや大道芸パフォーマンスが行われていて多くの人で大変賑わっています」



29日に開かれたのは、NIIGATAスプリングフェスティバルと県都市緑化フェアの合同イベント、春の祭典「にいがたカナール彩」。



会場では、地元のダンススクールなどによる迫力あるパフォーマンスや県警によるバイクの乗車体験などが行われました。



【子ども】

「かっこよかった。楽しい」



【高校生】

「部活（ダンス）で発表しに来ました」



【高校生】

「たくさんの人が来られる中で踊れる機会はあまり多くないのですごくいい経験になった」



このほか、馬が急斜面を駆け上がる胎内市の伝統行事シャングシャング馬で活躍する馬へのエサやり体験も。



毎年、約5万人が訪れるというこのイベント。



【訪れた人】

「すごく人がいっぱいで楽しくてよかったです」



【訪れた人】

「（冷凍ミカン食べて）うまいです。楽しかった～！」



春の大型連休初日に会場は幅広い年代の人で賑わっていました。