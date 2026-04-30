°äÂÎÈ¯¸«¤Î²ñ¼ÒÉßÃÏÆâ¤ò¸½¾ì¸¡¾Ú¡¡¹Åç¸©·Ù¡¢Êü²Ð»¦¿Í¤È¤Î´ØÏ¢ÁÜºº
¡¡¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¤ÎÊü²Ð»¦¿Í¤òÁÜººÃæ¤ËÊÌ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï30Æü¡¢°äÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿Æ±¸©»°¸¶»Ô¤Î²ñ¼ÒÉßÃÏÆâ¤ò¸½¾ì¸¡¾Ú¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î¤Ëµ¯¤¤¿Êü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë²¿¤é¤«¤Î¾ÚµòÊª¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜº÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åì¹Åç»Ô¤Î»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡»°¸¶»Ô¤Î¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤Ï30ÆüÄ«¤«¤éµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢10¿Í°Ê¾å¤ÎÁÜºº°÷¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°äÂÎ¤ÏÅÚ¤ÎÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÉåÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»àË´¤«¤éÁêÅöÆü¿ô¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åì¹Åç»Ô¤Î»ö·ï¤Ï¡¢2·î16Æü¤Ë½»Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢·Ù»¡´±¤¬½»ÂðÎ¢¼ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌò°÷ÀîËÜ·ò°ì¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤òÈ¯¸«¡£»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£