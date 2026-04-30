ＮＹ原油時間外 急伸、米中央軍が対イラン軍事計画について説明へ ＮＹ原油時間外 急伸、米中央軍が対イラン軍事計画について説明へ

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ＮＹ原油時間外 急伸、米中央軍が対イラン軍事計画について説明へ



東京時間11:45現在

ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝109.15（+2.27 +2.12%）



NY原油先物は急伸、再び109ドル台に乗せている。



米中央軍がトランプ氏に新たな軍事計画について30日に説明するという。これはトランプ氏がイランとの交渉膠着状態を打開するため、あるいは、戦争終結前に決定的な一撃を与えるために大規模な軍事攻撃再開を真剣に検討していることを意味する。



中央軍（CENTCOM）はイランに対する「短期間かつ強力」な一連の攻撃計画を策定。

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