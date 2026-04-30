米株先物 ダウ下げ拡大、米中央軍が対イラン「短期的かつ強力」攻撃計画 米株先物 ダウ下げ拡大、米中央軍が対イラン「短期的かつ強力」攻撃計画

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米株先物 ダウ下げ拡大、米中央軍が対イラン「短期的かつ強力」攻撃計画



東京時間11:55現在

ダウ平均先物JUN 26月限 48808.00（-204.00 -0.42%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7175.75（+7.75 +0.11%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27428.00（+102.75 +0.38%）



ダウ先物は下げ拡大、ナスダックは上げ幅を縮小している。



米中央軍が30日にトランプ氏に新たな対イラン軍事計画について説明する予定。これはトランプ氏がイランとの膠着状態を打開するため、あるいは、戦争終結前に決定的な一撃を与えるために大規模な軍事攻撃の再開を真剣に検討していることを意味する。



中央軍（CENTCOM）はイランに対する「短期間かつ強力」な一連の攻撃計画を策定。

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