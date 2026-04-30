３０日前引けの日経平均株価は前営業日比６１２円８４銭安の５万９３０４円６２銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億８３９７万株、売買代金概算は４兆５３９９億円。値上がり銘柄数は２５５、対して値下がり銘柄数は１２８５、変わらずは３１銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は主力銘柄を中心に売りが出た。日本が前日２９日に祝日で休場の間に米国株市場でハイテク株がやや水準を切り下げていたことから、これを織り込む格好で半導体セクターにやや軟調なものが目立った。イラン情勢の収束がいまだ見通せないなか、足もとＷＴＩ先物価格は１バレル＝１００ドルを再び上回り高止まりしている。国内のインフレ圧力が改めて意識され、この日の債券市場で新発１０年物国債利回りは２９年ぶりに２．５％を突破。これも市場センチメントを冷やす要因となった。プライムの値下がり銘柄数は８割強にのぼった。



個別ではアドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞、東京エレクトロン＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞が軟調。富士通＜6702＞、ＮＥＣ＜6701＞が水準を切り下げ、三菱重工業＜7011＞や日立製作所＜6501＞、トヨタ自動車＜7203＞も値下がりした。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞やキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞、信越化学工業＜4063＞が堅調。ＴＤＫ＜6762＞が水準を切り上げ、ＳＵＭＣＯ＜3436＞が値を飛ばした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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