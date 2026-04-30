米中央軍がトランプ氏に新たな軍事計画について説明へ「短期間かつ強力」策定



トランプ米大統領は30日に米中央軍（CENTCOM）司令官から、イランに対する新たな軍事行動計画に関する説明を受ける予定だという。



これはトランプ氏がイランとの交渉膠着状態を打開するため、あるいは、戦争終結前に決定的な一撃を与えるために大規模な軍事攻撃再開を真剣に検討していることを意味するものだ。関係者の話としてアクシオスが報じている。



中央軍（CENTCOM）はイランに対する「短期間かつ強力」な一連の攻撃計画を策定。トランプ氏はイランが屈服しない場合、軍事行動再開を検討している。

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