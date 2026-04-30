◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が３０日、都内のホテルで会見。５月２日に東京ドームで行われるＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との防衛戦へ向けて、意気込みを語った。

黒のスーツ、金髪で登壇した尚弥は「やれることは全てやってきた。今は非常に落ち着いていて、試合をゆっくり待つ。そんな状態です」と落ち着いた様子で話した。中谷については「とてもクレバーでまじめで、ボクシングにひたむきに向き合っている印象。そういおう選手にはこちらもそういう姿勢で挑まないといけないという思い出やってきた。５月２日の試合に向けて、人生かけてやってきましたので、戦う姿を目に焼き付けてほしい」と語った。対する中谷は「中谷潤人のストーリーを見せつけて必ず勝利したい」と必勝を期した。

尚弥は２０日に公開練習を行うと、２４日には中谷戦へ向けたスパーリングを打ち上げ、最終調整に入っていた。中谷戦に向けては、１７８センチの長身で１９戦全勝（１１ＫＯ）の戦績を誇るドミニク・クラウダー（３２）＝米国＝ら５人の外国人選手らとスパーリングを行ってきた。また６月にプロデビューを控える高校３冠で中谷と同じ身長１７３センチのサウスポー、片岡叶夢（とむ、１８）＝大橋＝ともマスボクシング（軽めのスパーリング）を行うなど、“仮想・中谷”との実戦練習を重ねた。

互いに３２戦全勝同士の無敗対決。ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で、尚弥は２位、中谷は６位にランクされる。

戦績は、尚弥が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。