ヒコロヒー、インドでのスリ被害を告白！犯人を追い詰めた「命がけの反撃」と意外なオチ

齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。4月27日（月）の放送では、ヒコロヒーがインドで体験した仰天エピソードを語る場面があった。

【映像】ヒコロヒー、インドで窃盗被害に遭っていた！スリ犯を追い詰めた「命がけの反撃」と意外なオチ

この日は、アイドルを卒業した齊藤がひとり時間の楽しみ方を教わる恒例企画「おひとり様の先輩」を展開。銀シャリ・鰻和弘とTravis Japan・川島如恵留が、ひとり旅の魅力をプレゼンした。

プライベートでひとり旅をよくするという2人は、「人生観が変わる」「思い出を熟成させられる」など、その魅力を力説するが、ひとり旅に興味のない齊藤は「一緒に行ったほうが思い出話も楽しめる」と、いまいち響いていない様子だ。

そこで、川島がひとり旅の不安を解消する「動画撮影旅」を提案した。動画で自分を撮影しながら旅をすれば、誰かと一緒に旅をしている気分になれるという。

さらに、「生配信しているのかわからないじゃないですか。襲ってこない。抑止力になる」と付け加えると、齊藤も「それめっちゃいい！」と乗り気になる。

しかし、海外の防犯事情に詳しい鰻は、「外国でやったらダメ。携帯盗まれます」と冷静に注意を促した。齊藤が「首から（スマホを）下げてやれば？」と提案するも、「（紐ごと）引きちぎります」と即座に却下されてしまう。

そんな物騒な話題から、「海外は本当に怖い」というエピソードを語り合う流れに。まずヒコロヒーが、インドを旅していた際に遭遇した子どものスリ被害について切り出す。

「5日間くらい行くのに、タバコを2箱しか持って行ってなかった。大事に大事に吸ってたんだけど、尻ポケットに入れていたら、子どもがバンってぶつかってきて、『スリやっ！』って思ってパって見たら、違う子どもがワシのお尻からタバコ抜いて走って行った」（ヒコロヒー）

しかし、ここからの対応が凄まじかった。ヒコロヒーは「執念でバーって追いかけて『てめぇ何してくれてんねん！』って捕まえて、（タバコを）取って、『馬鹿野郎！』って怒った」と、まさかの反撃劇を告白した。

これにはスタジオの面々も「すごい！」と感嘆の声を上げたが、ヒコロヒー曰く、一緒にいた友人たちの反応はいたって冷ややかだったそう。「連れ2人が『タバコくらいでそんな…。もうええがな』みたいな顔していました」とぼやくと、まさかのオチにスタジオは大きな笑いに包まれた。