キャバクラで2時間16万円超…錦鯉・渡辺「顔がめっちゃ好き」なキャストと密着イチャイチャ

4月26日（日）の『有吉クイズ』では、過去のVTRから芸能人たちの“夜の生態”に迫る企画「芸能人 夜のプライベート密着Ｑ」が放送された。

渡辺隆（錦鯉）は、キャバクラでの対応がスマートなことから「神客」と言われているらしいが…。

キャバクラにこっそりカメラを設置したところ、渡辺がメロメロになったキャストと密着する展開となった。

【映像】錦鯉渡辺が指名した、高音ボイスのショートヘア美人キャバ嬢

舞台は、21時の東京・六本木のとあるキャバクラ。渡辺は、同行した伊藤俊介（オズワルド）が仕掛け人であることにも、隠しカメラにもまったく気付いていない。

このキャバクラでは、キャストが15〜20分ほどで交代するシステム。目まぐるしく代わっていくが、“神客”渡辺はどのキャストにも「めっちゃかわいい！」と褒め、交代時には「すげえ楽しかったよ！」と伝えるのを忘れない。また下ネタは、キャストのリアクションに応じて、微妙であればすぐに話題を変えるという配慮をみせた。

さらに渡辺は、ボトルだけでなく、キャストたちのことを考えて彼女たちに売り上げの一部が入るドリンクも注文。常にスマートな渡辺に、スタジオからは「さすが〜！」「神客やん！」「慣れてるな〜！」といった声が上がる。

そんななかで渡辺が「かわいい〜！」「好き好き！」とメロメロになったのは、ショートヘアがトレードマークの元気いっぱいなメイさん。渡辺は、メイさんの高音ボイスが特に気に入ったようで、「この目覚ましで起きたい！」「ああ〜良い！すぐ起きちゃう！」と褒めちぎり、延長で彼女を場内指名した。

再び会えたメイさんに、渡辺は「この顔めっちゃ好き！」とデレデレ。指名してもらえたメイさんも嬉しそうで、2人は先程よりも距離が近くなり、手を握って笑いあった。

メイさんとの楽しいひと時はあっという間に過ぎ、いつの間にか会計の時間に。セット料金や延長料金など、諸々合わせた2時間滞在の合計金額は、じつに16万8020円。高額だが、大満足の渡辺は1人で全額支払い、スタジオ一同を驚かせていた。