「ショックだ」「これが現実」世界が注目した大一番で韓国代表コンビは出番なし…韓メディアは失望「重要な試合では起用できない」
４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、昨シーズン王者のパリ・サンジェルマンと、同じく優勝候補のバイエルンが対戦。壮絶な打ち合いの末に、ホームの前者が５−４で接戦を制した
世界中が注目したこの大一番で、パリ・サンジェルマンのMFイ・ガンインと、バイエルンのDFキム・ミンジェという韓国代表の２選手は出番なしに終わった。
母国・韓国のメディアは嘆きが止まらない。『スポータルコリア』は、「イ・ガンインとキム・ミンジェ、最も重要なチャンピオンズリーグに出場せず。これが現実だ」と報じた。
「率直に言って、ドイツとフランスのリーグを支配しているバイエルンとパリ・サンジェルマンにとって最も重要なのはCLだ。リーグ優勝は当然のこととされている（つまり、失敗すれば批判されるが、成功は期待されている）。この２チームは、常にCLのタイトルを目指しているのだ」
「言い換えれば、CLはプレミアリーグやラ・リーガのチームよりもこの２チームにとって重要であり、これらの試合、特に敗退が意味する決勝トーナメント戦に出場する選手は、まさに彼らの精鋭部隊と言えるだろう」
同メディアは「ラウンド32から準決勝第１レグまで、韓国人選手を擁するチームは常に存在してきたものの、韓国人選手が出場する機会は極めて少なく、たとえ出場したとしても、長時間プレーすることは稀である。問題は、試合の重要性が高まるにつれて、両選手とも出場機会を全く得られなくなっていることだ。チームが主力選手の能力を最大限に引き出す決勝トーナメントに彼らの名前がないという事実は、重要な局面で起用しにくい選手であることを冷徹に物語っている」と指摘。こう主張した。
「彼らは世界最高峰のクラブに所属しているとはいえ、最も重要なのは試合に出場し、プレーすることだ。良いチームでタイトルを獲得し、良いチームメイトに恵まれることも重要だが、結局のところ、選手は試合に出場し、レギュラーの座を争ってこそ真価を発揮するのではないだろうか。チームの好成績にもかかわらず、チャンピオンズリーグにおけるイ・ガンインとキム・ミンジェの起用状況は、来シーズンの将来を慎重に検討する必要がある状況だ」
また、『SPOTV NEWS』も「ショックだ。期待を集めたコリアンダービーはついに実現しなかった」と失望を露わにした。
決勝行きを懸けた第２レグで、両選手の出番は果たして巡ってくるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バケモノだろ」「三笘かよ。エグい」25歳日本代表MFのボール奪取→２人抜き→衝撃ミドル弾にネット驚愕！「絶対にビッグクラブいくわ」
世界中が注目したこの大一番で、パリ・サンジェルマンのMFイ・ガンインと、バイエルンのDFキム・ミンジェという韓国代表の２選手は出番なしに終わった。
母国・韓国のメディアは嘆きが止まらない。『スポータルコリア』は、「イ・ガンインとキム・ミンジェ、最も重要なチャンピオンズリーグに出場せず。これが現実だ」と報じた。
「言い換えれば、CLはプレミアリーグやラ・リーガのチームよりもこの２チームにとって重要であり、これらの試合、特に敗退が意味する決勝トーナメント戦に出場する選手は、まさに彼らの精鋭部隊と言えるだろう」
同メディアは「ラウンド32から準決勝第１レグまで、韓国人選手を擁するチームは常に存在してきたものの、韓国人選手が出場する機会は極めて少なく、たとえ出場したとしても、長時間プレーすることは稀である。問題は、試合の重要性が高まるにつれて、両選手とも出場機会を全く得られなくなっていることだ。チームが主力選手の能力を最大限に引き出す決勝トーナメントに彼らの名前がないという事実は、重要な局面で起用しにくい選手であることを冷徹に物語っている」と指摘。こう主張した。
「彼らは世界最高峰のクラブに所属しているとはいえ、最も重要なのは試合に出場し、プレーすることだ。良いチームでタイトルを獲得し、良いチームメイトに恵まれることも重要だが、結局のところ、選手は試合に出場し、レギュラーの座を争ってこそ真価を発揮するのではないだろうか。チームの好成績にもかかわらず、チャンピオンズリーグにおけるイ・ガンインとキム・ミンジェの起用状況は、来シーズンの将来を慎重に検討する必要がある状況だ」
また、『SPOTV NEWS』も「ショックだ。期待を集めたコリアンダービーはついに実現しなかった」と失望を露わにした。
決勝行きを懸けた第２レグで、両選手の出番は果たして巡ってくるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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