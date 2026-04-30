これがあれば間違いない。働く女子に聞いた「スタメン通勤服」5選

新年度がスタートし、新しい環境や仕事に向き合う毎日。そんな日々を支えてくれるのが、気分を上げてくれる“通勤服”の存在です。きちんと見えはもちろん、着心地の良さや動きやすさ、そして自分らしさも大切にしたいもの。

今回は、マイナビウーマン読者の働く女性5名に「通勤時に頼りにしている一着」を聞きました。忙しい朝でも迷わず手に取れる、その理由とは？ 毎日の通勤を少し心強くしてくれるアイテムをご紹介します。

■これがあれば間違いない。働く女子の「頼れる一着」

◇1.自分らしさも忘れない。「タビ」レースアップ/ Maison Margiela（メゾン マルジェラ）

私の頼れる一着は、メゾン マルジェラ「タビ」のレースアップシューズ。平日はキレイめコーデの中の少しのハズしとして、この靴を合わせています。あえて“レースアップシューズ”を選ぶことで、ビジネスカジュアルにも使えるのに人と被らないという、自分らしさを演出できる一足。アイテムとの合わせ方によって大きく雰囲気を変えることができるのも魅力◎ ジャケット合わせのキレイめコーデだけでなく、スウェットやデニム、ソックスと一緒にショートパンツなどと合わせて休みの日にも使っています。（マーケティング職・みほ）

◇2.シルエットの美しさで“できる女”を演出。Traceable Wool Flared Pant 4J/ Theory（セオリー）

美しいシルエットに惹かれて愛用している、Theoryのパンツ。シンプルながらも洗練された印象を与えてくれるので、自然と“できる女性”らしい雰囲気を演出できるのも魅力。そして何より抜群の着心地で、デスクワークから外出まで一日中快適に過ごせます。トップスにもTheoryのアイテムを合わせて全体のまとまりとスタイルアップを。商談の日に自信をくれる一着です。（営業職・M.K）

◇3.毎日の通勤を快適に、そしてスタイリッシュに。サマナチュラ リネンライク シリーズ/CROSS FUNCTION （クロス ファンクション）

クロスファンクションのセットアップは、朝のきちんと感をそのまま一日キープできる優秀アイテム。リネンライクな軽やかな風合いと高機能性を兼ね備え、見た目も着心地も快適です。マシンウォッシャブルやUVカット、接触冷感といった機能も充実しており、暑い季節の通勤にもぴったり。ジレと合わせれば、ラクなのにきちんと見えがかない、オンオフ問わず幅広く活躍。忙しい毎日に寄り添ってくれる、頼れる一着です。（社長室長・永末まゆ）

◇4.頼もしい毎日のスタメン。ダブルジャケット/UNIQLO（ユニクロ）

ワードローブに欠かせないのが、ユニクロのダブルジャケット（ストライプ）。伸縮性のある素材で動きやすく、長時間着ていても疲れにくいのが魅力です。ネイビーにさりげなく入ったストライプが上品で、パンツスタイルとも好相性。シャツはもちろん、襟のないトップスともバランス良く決まります。スカーフで首元に華やかさをプラスしたり、Tシャツと合わせてカジュアルダウンしたりと、着こなしの幅も広い一着。シワになりにくく出張にも便利で、オンオフ問わず活躍する“スタメンジャケット”です。（司会業・S.W）

◇5.忙しい朝でも迷わない。バッグギャザーメッシュブルゾン/ DONAMARIE（ドナ マリー）

寒暖差のある時期に重宝しているのが、メッシュ素材のMA-1ジャケット。軽やかな着心地ながら、ゴールドファスナーがきちんと感をプラスしてくれるため、通勤スタイルにも取り入れやすい一枚です。トレンド感を意識しつつも、カジュアルになりすぎないようシルエットや小物でバランスを調整しています。Tシャツやタンクトップ、ニットなど幅広いアイテムと相性が良く、さっと羽織るだけでスタイルが決まります。気温調整がしやすく、忙しい朝でも迷わず手に取れる頼れる存在です。（アパレルPR・rin）

■「頼れる一着」を見つけて毎日を前向きに

通勤服は、ただの“仕事着”ではなく、一日を前向きにスタートさせてくれる大切なスイッチのような存在。今回登場したアイテムは、それぞれのライフスタイルや働き方に寄り添いながら、「きちんと見え」と「自分らしさ」を両立してくれるものばかり。

忙しい毎日だからこそ、自分にフィットする“頼れる一着”があるだけで、通勤時間も少し心地良くなるはず。ぜひ自分にとっての一着を見つけてみてください。

（マイナビウーマン編集部）