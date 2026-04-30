今季の最優秀チームメート賞にペリカンズのディアンドレ・ジョーダンが選出

4月30日（現地時間29日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのトワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー（最優秀チームメート賞）に、ニューオーリンズ・ペリカンズのディアンドレ・ジョーダンが選ばれたと発表した。

2012－13シーズンからスタートしたこのアウォードは、献身的なプレー、コート内外におけるリーダーシップ、NBA選手たちへのメンターおよびロールモデルとしての貢献、そしてチームへの献身に基づいて、リーグで最も優れたチームメートと認められた選手に贈られる。

キャリア18シーズン目のジョーダンは、これまでオールスターに1度、オールNBAチームに3度、オールディフェンシブチームに2度選ばれた実績を持つビッグマン。リバウンド王へ2度立ち、2023年にはデンバー・ナゲッツで優勝を経験。

今シーズンは、昨年10月24日にペリカンズと契約。12試合の出場で平均16.6分4.4得点6.3リバウンドにフィールドゴール成功率65.6パーセントをマーク。コート内外でペリカンズへ尽力してきた。

このアウォードは、リーグのエグゼクティブたちによる選考委員会が、各カンファレンスから6名、計12名のファイナリストを選出。その後、現役NBA選手たちがファイナリストたちへ投票し、受賞者が決定した。1位票は10ポイント、2位票は7ポイント、3位票は5ポイント、4位票は3ポイント、5位票は1ポイントが加算される、今シーズンの最優秀チームメート賞の投票結果は下記のとおり。



※所属チーム名は略称、カッコ内の数字が1位票獲得数

◆■2025－26シーズン 最優秀チームメート賞 投票結果

１位 ディアンドレ・ジョーダン（ペリカンズ）：1445ポイント（66）



２位 ドリュー・ホリデー（ブレイザーズ）：1437ポイント（39）



３位 ジェフ・グリーン（ロケッツ）：1420ポイント（57）



４位 ギャレット・テンプル（ラプターズ）：1223ポイント（46）



５位 パット・カナトン（ホーネッツ）：672ポイント（26）



６位 ジェイレン・ブランソン（ニックス）：659ポイント（33）



７位 ジェイソン・テイタム（セルティックス）：651ポイント（27）



８位 ディアロン・フォックス（スパーズ）：640ポイント（29）



９位 ダンカン・ロビンソン（ピストンズ）：523ポイント（12）



10位 ジェイリン・ウィリアムズ（サンダー）：471ポイント（25）



11位 デズモンド・ベイン（マジック）：445ポイント（18）



12位 マーカス・スマート（レイカーズ）：424ポイント（7）