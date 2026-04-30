5月23日よりNHK総合にて放送される小池栄子主演ドラマ『ムショラン三ツ星』の新キャストとして、塚本高史、三宅弘城、葉山奨之、小坂菜緒、河相我聞、パンツェッタ・ジローラモ、石川萌香、川口和空の出演が決定。語りをヒコロヒーが担当することが発表された。

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本作は、現役の刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子によるノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』をドラマ化した社会派コメディ。腕利きのイタリアンシェフとして名を馳せた主人公・銀林葉子（小池栄子）が、ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになり、塀の中の刑務官や受刑者たちとのトラブルや騒動を乗り越える姿を描く。

濱崎刑務所の秩序維持をモットーとする処遇部部長・斉藤俊一役を塚本、葉子の直属の上司で入江部長（生瀬勝久）の腰巾着である丹後眞人役を三宅、炊場担当の刑務官で葉子をサポートする田端基役を葉山が演じる。さらに、刑務所の医療課で働く看護師・橋本サチ役を日向坂46の小坂、受刑者の健康を管理する医者・中津川聡役を河相、葉子に料理の薫陶を与えたイタリア料理店のシェフ・ロレンツォ役をジローラモが務める。そして、葉子の娘で社会人一年生の銀林灯役を石川、ゲームに夢中な中三の息子・銀林翔役を川口がそれぞれ演じる。

また、本作の語りを担当するヒコロヒーは、刑務所の知られざる世界を毎話紹介していく。

今回の発表にあわせ、キャスト陣からコメントも寄せられた。

コメント●塚本高史（斉藤俊一役）刑務官役は初めてで、また受刑者の方が自分たちでご飯を作ってること、検食を刑務官たちがやっているのも初めて知りました。今回の作品は受刑者の方にも季節や待ってくれてる人だったりとかを食で思い出してもらえることがテーマだったりになっていると思うので自分も役的には鬼刑務官みたいな役だったのですが演じていて温かい気持ちになりました。事務的な感情で刑務官の仕事を全うする人や愛情をもって取り組んでる人、そして受刑者の人たちが自分たちの食事を作ってるところなど、全部が見所だと思います！昔はクサイ飯なんて言われてましたが、今やバランスのとれた健康食とも言えるムショのメシ。実際に食べたくなりました。でも実際には食べたくはありません。でも食べてみたい…。そんな葛藤を小池栄子さん演ずる銀林葉子さんがイイ具合にエスコートしてくれます。食事を作る受刑者たち、それを指導する栄養士、さらにそれを管理する刑務官たち。まとまりそうのない人間たちですが、それぞれみんな懸命に生きてるんだ！ということが伝わったら出所です。

●葉山奨之（田端基役）田端基役の葉山奨之です。「刑務所の食事」という未知の世界が舞台ですが、僕が演じる田端は、今の時代を生きる等身大の青年です。受刑者の皆さんと一番近くで接する役として、時にはフランクに、時には緊張感を持って正当に向き合う「芯の強さ」を大切に演じました。個性豊かで実力派な皆さんに囲まれてのお芝居は刺激的で、立ち振る舞いや表現など多くのことを吸収させていただきました。正直もっと皆さんと掛け合いをしたかった！と思うほど学びの多い現場でした。葉子さんの情熱によって、炊場が鮮やかに変化していくエネルギーをぜひ肌で感じてください。今までにない、新感覚のプリズンヒューマンドラマになっています！

●小坂菜緒（橋本サチ役）今回、初めて看護師を演じさせていただきました。素敵なキャストの皆様とご一緒させていただけてとても刺激のある楽しい撮影期間でした。看護師としてのしっかりした一面の中で、噂話やイケメン好きな若い女性というキャラが、話が進むにつれ、どんどん出てくると思うので、楽しみにしていただけたらと思います。今作を観て、色々な人との関わりだったり、食べることを通しての記憶や、それに対する想いが伝わればいいなと思います。是非、たくさんの方にご覧いただけましたら嬉しいです。

●河相我聞（中津川聡役）“食”は人としての礎でありながら、当たり前のルーティンとして、時には簡素に、時には欲の赴くままに済ませていることが多いなと振り返って感じました。成人してから80歳までの人生と仮定して、食事をする回数は66,000回ほどでしょうか。私は残り半分ほどになりました。少し焦りました。意義のある食事の回数をもっと増やすように心掛けよう。そんなことを考える機会をいただきました。食事で笑顔を、ムショラン三ツ星でもっと笑顔を！

●パンツェッタ・ジローラモ（ロレンツォ役）ロレンツォ役のジローラモです。葉子の師匠として、困っていたり落ち込んでいたりする時に、絶妙なタイミングで登場します！そして今回、初めて関西弁にチャレンジしました。すごく難しかったですね。完璧じゃないかもしれないですが、何度も練習したので、関西弁にも注目して、是非見てもらいたいですね！ムショランや！ムショラン！5月23日（土）の放送楽しみに待ってるね！

●石川萌香（銀林灯役）嫌なことは嫌！やりたいことはやってみる！灯はそんなイマドキで自由な女の子です。明るくてパワフルな母、葉子役の小池栄子さんが撮影中もすごく現場を盛り上げてくださり楽しい雰囲気で撮影することができました。灯自身が母に心配をかけることも多いですが、実は母のことを尊敬し誰よりも応援している様子を見て楽しんでいただけると嬉しいです。「食」というテーマを通していろんな人の成長を感じられるこのドラマがみなさんの背中を少しでも後押しできることを願っています。

●川口和空（銀林翔役）翔役を演じました、川口和空です。まずはこの作品に出演できたこと嬉しく思います！この役が決まって初めて台本を読んだ時、僕とは全然違う性格の翔に驚きました。いつもポジティブでパワフルな翔を見て、僕もこんな人になりたいと思うと同時に、自分にはない部分を表現することの難しさも感じました…！作品全体のポップでドタバタの炊事場などのシーンとは違った家族のシーンとして温かい雰囲気を作れていたら嬉しいです！ぜひご覧ください！

（文＝リアルサウンド編集部）