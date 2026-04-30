GWいかがお過ごしでしょうか。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□下り：5月2日・5月3日

□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼ 5月1日はどこが混む？

▼ 5月2日はどこが混む？

▼ 5月3日はどこが混む？

▼ 5月4日はどこが混む？

▼ 5月5日はどこが混む？

▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」5月1日（金）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□関越自動車道

〈下り〉

・川越IC→東松山IC 高坂SA付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・海老名IC→相模原愛川IC 相模原愛川IC付近 10キロ

〈内回り〉

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ

〈上り〉

・上野原IC→八王子JCT 小仏TN付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

・綾瀬SIC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 20キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」5月1日（金）はどこが混む？【中部・関西・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□伊勢湾岸道路

〈下り〉

・飛鳥IC→湾岸長島IC 湾岸長島IC付近 10キロ



□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ

〈上り〉

・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ



□阪神高速道路

・森ノ宮合流付近 10キロ

・波除合流付近（大阪方向） 10キロ

・芦屋合流付近（大阪方向） 15キロ

・柳原西合流付近（姫路方向） 10キロ



□沖縄自動車道

〈上り〉

・沖縄北IC→西原IC 中城PA付近 10キロ