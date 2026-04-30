３０日の債券市場で、先物中心限月６月限は下落。２９日の米市場で債券が売られた流れが東京市場に波及し、現物債市場では１０年債の利回りが一時２．５２％と約２９年ぶりの水準をつけた。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２９日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを決めた。将来の緩和姿勢を示すことに反対する意見も出たことから、市場では「タカ派的な据え置き」と受け止められ、米長期金利が約１カ月ぶりの水準に上昇したことが円債に影響。前日までの海外市場で原油高と為替の円安が進んだことで国内物価の上振れリスクが意識されたこともあり、債券先物は午前９時３０分すぎに一時１２９円１７銭まで軟化した。その後は下げ渋ったものの、インフレ懸念が強いことから戻りは鈍かった。なお、きょうは財務省による２年債入札が実施される。



午前１１時の先物６月限の終値は、２８日に比べて４３銭安の１２９円２７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午前１１時時点で２８日に比べ０．０５０％高い２．５１５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS