【長野】お土産キャビア付き!?　チョウザメの魅力と南信州の恵みに出会う、「星降りの宿やま星」の美食体験

長野県阿智村にある「天然温泉 阿智星降りの宿 やま星」では、南信州で育ったチョウザメを主役とした囲炉裏会席プランを、2026年も提供します。

キャビアで知られるチョウザメの、まだ知られていない美味しさを多くの人に知ってもらい、南信州の新たな名物として発信していきたいという想いから始まりました。

今回はチョウザメ会席の第2弾として、チョウザメと、南信州の恵みを存分に楽しめる内容になっています。

■「キャビアだけじゃない!?」そんな驚きの美食体験をやま星で

長野県阿智村で育ったチョウザメを、刺身はもちろん、チョウザメと野沢菜のおやき、キャビアを乗せた親子丼まで、知られざるチョウザメの“身”の美味を堪能できる新提案。

南信州の恵みを活かした贅沢なプランは、キャビアのお土産付き・6月限定、フリーフロードリンク付きでの提供。目にも舌にも、記憶にも残る体験はまさに「美酒佳肴」です。

6月限定のチョウザメ囲炉裏会席プランは現在、予約受付中です。

【極】キャビアだけじゃない！？ チョウザメと南信州の恵みを食べ尽くす至極の囲炉裏会席×フリーフロープラン（お土産キャビア付き）

https://reserve.489ban.net/client/achi-yamaboshi/0/detail/1148804

■メニュー紹介

【先付け】

・チョウザメ出汁 ヒレ入り

【前菜】

・チョウザメの燻製

・チョウザメ軟骨唐揚げ

・チョウザメ南蛮漬け

【造り】

・チョウザメのお造り：クセもなくコリコリの食感を楽しめるよう、あえてシンプルなお造りに仕上げました。フィンガーライムとキャビアと共に楽しんでください。

【蒸し物】

・チョウザメのおやき：甘辛く煮込んだチョウザメの身と野沢菜のおやきで信州の魅力を味わい尽くせます。

【焼き物】

・チョウザメ朴葉焼き：信州味噌と朴葉の香りをまとった、香ばしく深みのある味わいを囲炉裏の雰囲気と共に楽しめます。

【揚げ物】

・チョウザメのカダイフ揚げ：カふっくらやわらかなチョウザメと、極細の生地“カダイフ”のサクサクと軽やかな食感を楽しんでください。

【鍋】

・チョウザメの小鍋仕立て：チョウザメの骨からとった旨みとコラーゲンたっぷりの澄んだ出汁で味わう、チョウザメと信州の恵みが詰まったお鍋です。

【凌ぎ】

・チョウザメ出汁蕎麦：鍋の締めは信州蕎麦を合わせます。チョウザメときのこの旨みが詰まった出汁をかけて味わってください。

【食事】

・チョウザメ親子丼：漬けにしたチョウザメにたっぷりのキャビアを乗せました。親子のコラボレーションをぜひ、楽しんでください。

【甘味】

・サワークリームプリン キャビア添え：さっぱりしたプリンと、キャビアの程よい塩味のマリアージュ。

■プラン詳細

【極】キャビアだけじゃない！？ チョウザメと南信州の恵みを食べ尽くす至極の囲炉裏会席×フリーフロープラン（お土産キャビア付き）

https://reserve.489ban.net/client/achi-yamaboshi/0/detail/1148804

＜1泊2食フリーフロードリンク付きプラン＞

・夕食：チョウザメとキャビアの囲炉裏会席

お刺身・おやき・チョウザメの親子丼などチョウザメとキャビアをふんだんに使った南信州の恵みをふんだんに取り入れた会席料理です。

・朝食：信州サーモンの篭盛り茶漬け膳

南信州産の水と食材にこだわった出汁茶漬け膳をご用意。身体に優しい朝ご飯を堪能してください。

【プラン特典】

・お土産キャビア1瓶付き【天女のほほ笑み】（6,000円相当 8グラム前後）

チョウザメコースで提供している南信州のブランドキャビア「天女のほほ笑み」をお土産に用意。

※キャビアは予約した大人の人数分となります。

・フリーフロードリンク付き

長野県内各地から集めた極上のワイン・日本酒や定番のアルコールの他、ソフトドリンクを用意。チェックイン後から、ラウンジや囲炉裏レストランにて、追加料金なしで飲み物を楽しめます。（ラストオーダー22時）

【チェックイン／アウト】 15:00〜18:30／10:00

【予約開始日】2026年4月8日（6月1日宿泊より）

【販売価格】41,980円〜（2名利用時1名あたり）

URL：https://achi-yamaboshi.com/

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