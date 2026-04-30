【吉祥寺】韓国発！　世界9カ国で愛される大人気チュロス専門店「STREET CHURROS」新OPEN

L.B.Marketは4月10日、韓国発チュロス専門店「STREET CHURROS」をヨドバシ吉祥寺1Fに新店舗をオープンしました。

■『STREET CHURROS』とは？

「美味しいけれど、どこか罪悪感があるもの」と思われがちなスイーツを、「より健康的な材料で提供したい」という想いから、2014年韓国ソウル梨泰院でスタート。韓国で120店舗と爆発的な人気を誇るだけでなく、世界9カ国で愛されるチュロス専門店です。

オーツ麦・レンズ豆など16種類の健康的な穀物を使用し、こだわりの特殊製法で仕上げられたオリジナル生地は、サクっとモチモチの新食感。店舗で1つ1つ丁寧に手作りされる”生搾りの揚げたてチュロス”は、お子様からお年寄りまで食べた方を虜にします。

■韓国No.1バリスタが全ドリンクを監修

2016年WCCK KCGSC チャンピオンバリスタのチャ・ユナム氏がドリンクの全レシピ開発を手がけており、コーヒー豆はレインフォレスト・アライアンス認証を受けた農場より仕入れています。

■商品ラインナップ

■店舗概要

STREET CHURROS 吉祥寺

場所：ヨドバシ吉祥寺 1F正面入り口 キッチンカー出店（東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1）

営業時間：9:30〜22:00 ( L.O21:30 ) ※生地の状況によりL.O前に売切れの可能性がございます。

※基本毎日営業

※運営：株式会社L.B.Market

公式HP：https://streetchurros.jp/

（フォルサ）