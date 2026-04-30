ZOOM、24時間で誤差0.5フレームのタイムコードアダプター
TCA-1
株式会社ズームは4月27日（月）、同社製ハンディレコーダー向けのタイムコードアダプター「TCA-1」を発売した。直販価格は7,000円。
ZOOM製ハンディレコーダーのREMOTE端子に接続し、カメラ側からのタイムコード受信と、カメラへのタイムコード送信の両方が行なえる。
温度変化に強い温度補償型水晶発振器（TCXO）を搭載することで、24時間で誤差0.5フレーム以内の高精度を特徴としている。
タイムコードは、撮影した映像と収録音声を同期するための時間情報を記録する信号。映像と音声の収録にそれぞれ別の機器を用いた際に必要となる。
接続例対応機種：H6studio/H5studio/H6essential/H4essential/H2essential/F3 コネクタ：3.5mmステレオミニ モード：Off/Int Free Run/Int Rec Run/Time of Day/Ext/Ext Auto Rec フレームレート：23.976 NDF/24 NDF/25 NDF/29.97 NDF/29.97 DF/30 NDF/30 DF 精度：±0.2ppm 入力可能レベル：0.2～5.0Vpp 出力レベル：3.3Vpp 入力インピーダンス：4.5kΩ 出力インピーダンス：50Ω以下 電源：DC 3.3V 外形寸法：17×93.5×9.2mm 重量：5.9g