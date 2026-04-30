開催：2026.4.30

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 2 - 6 [Dバックス]

MLBの試合が30日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとDバックスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。

1回裏、4番 ジェーク・バウアーズ 7球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-0 ARI

3回裏、2番 ブライス・チュラング 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 2-0 ARI

4回表、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでDバックス得点 MIL 2-1 ARI、7番 ノーラン・アレナド 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでDバックス得点 MIL 2-4 ARI

9回表、2番 ケテル・マルテ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでDバックス得点 MIL 2-5 ARI、3番 コービン・キャロル 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでDバックス得点 MIL 2-6 ARI

試合は2対6でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのケビン・ギンケルで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はブリュワーズのブランドン・スプロートで、ここまで0勝2敗0S。

ここまでブリュワーズは15勝14敗で3.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位。一方Dバックスは16勝13敗で3.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 13:18:42 更新