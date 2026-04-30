佐久間大介がぎゅっと抱きつき顔をうずめる愛猫との密着ショット公開！「かわいすぎる」「ツナくん幸せそう」「さっくんの手が優しさにあふれてる」「大好きなの伝わってくる」と反響

【写真】佐久間大介＆愛猫の密着ショット／佐久間大介と愛猫たちの日常／愛猫たちの誕生日をお祝いする佐久間大介

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、愛猫とのショットを公開した。

■佐久間大介、愛猫をなでる優しいひととき

佐久間は「愛情表現が一生懸命」というコメントを添え、写真を投稿。公開されたカットには、ブラックのゆったりとしたトップスを着た佐久間の胸元に顔をうずめ、安心しきった様子でくつろぐ愛猫・ツナの姿が収められている。

ツナは佐久間に抱きつくように前脚を伸ばし、リラックスした様子。そんなツナの頭をやさしくなでる仕草も印象的で、穏やかな時間が伝わってくる1枚となっている。

シンプルな黒コーデにさりげなく光るチェーンネックレスも目を引き、画面の端にちらりとのぞくピンクヘアも佐久間らしいアクセントに。ナチュラルな私服感のある雰囲気が際立つ。

ファンからは「かわいすぎる」「愛おしい」「さっくんの手が優しさにあふれてる」「ツナくん幸せそう」「尊い」「これがだいしゅきホールド」「お互いに大好きなの伝わってくる」といった声が寄せられている。

■佐久間大介と愛猫たちの癒しショット

■愛猫たちの誕生日もお祝い

Snow Man

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