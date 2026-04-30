フィード・ワン <2060> [東証Ｐ] が4月30日昼(12:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の81億円→86億円(前の期は67.8億円)に6.2％上方修正し、増益率が19.3％増→26.7％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の43.8億円→48.8億円(前年同期は29.8億円)に11.4％増額し、増益率が47.0％増→63.7％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の42円→45.5円(前の期は35.5円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

畜産・水産飼料事業における収益環境の改善を背景として、2026年２月25日に通期連結業績予想の上方修正を行いましたが、その後も引き続き業績が堅調に推移した結果、売上高・各利益ともに前回公表値をさらに上回る見通しとなったことから、通期連結業績予想を再度上方修正することといたしました。



当社の株主還元方針は、累進配当を基本として、連結株主資本配当率（ＤＯＥ）３％を目標とすることとしております。 上記の配当方針を実行すべく、当期の業績動向及び財務状況等を総合的に勘案した結果、2026年３月期の期末配当予想を１株当たり21.0円から3.5円増配し、24.5円とすることといたしました。 これにより、2026年３月期の年間配当金は１株当たり45.5円となり、本修正後の連結株主資本配当率（ＤＯＥ）は3.1％となる見通しです。 （注）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断 する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。