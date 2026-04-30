VTuberグループ「にじさんじ」の公式Xが更新されました。

【映像】にじさんじ 公式Xからのお知らせ

「【国際情勢の影響に伴う一部商品の価格改定に関するお知らせ】

現在、国際情勢の影響により、アクリル、プラスチック、化学繊維を使用した製品をはじめとする石油由来の資材が高騰し、調達環境が非常に不安定になっております。

また、輸送費も高騰しており、石油由来ではない商品にも影響が生じています。資材の早期確保や諸経費の削減に努めてまいりましたが、自社努力のみでは現状価格の維持が極めて困難な状況となっております。

つきましては、誠に不本意ではございますが、『にじさんじオフィシャルストア』で販売する当社商品の価格改定を2026年5月1日より実施させていただきます。

発売済みの商品は順次、在庫追加時に価格改定いたしますので、個別の告知は控えさせていただきます。

ご購入の際は、各商品ページに表示されている最新の価格をご確認いただきますようお願い申し上げます。

なお、にじさんじ・NIJISANJI ENライバーに興味を持って最初にご購入いただくことが多い下記の商品につきましては、『より多くのお客様に、気軽に手に取って楽しんでいただきたい』という思いから、可能な限り手に取りやすい価格でお届けしたく、しばらくの間は価格改定を行わない予定です。

・『にじぱぺっと』シリーズ

・『Welcome Goods』シリーズ

日頃よりにじさんじライバーを応援し、グッズを楽しみにしてくださっているファンの皆様には、多大なるご負担とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

今後も商品の品質維持・向上や安定供給に誠心誠意努めてまいりますので、事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」（『ABEMA NEWS』より）