月9出演のイケメン高校生彼氏に彼女が“ブチ切れ”!?。この驚きの展開を受け、スタジオは「ガチギレや」「怒りすぎだって」など笑いと驚きの声が上がった。

【映像】俳優として月9に出ていた彼氏のビジュアル

ABEMAにて4月29日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#53では、恒例企画「みんなであの街歩いてみました」の愛媛編の後半戦がオンエア。

今回は「グルメ」「スポット」などと書かれたビンゴカードのマスを、地元の人への聞き込みで見つけた順に開けていき、ビンゴの数を競うというルールが加わった。そこで、かける（鈴木駈）、あやか（伊藤彩華）、しゅん（倉澤俊）＆ゆま（谷村優真）のしゅんゆまカップルがチームとなって街中を散策することに。なお、しゅんは、2026年1月期放送のフジテレビ系“月9”ドラマ『ヤンドク！』に、山崎海斗役で出演経験がある。

今治の伯方島へと向かった一行。到着すると道の駅「伯方SCパーク マリンオアシス はかた」に撮影のアポ撮りを行った。

撮影OKをいただくと、続けて伯方の塩を使った「塩ソフトクリーム」がこの施設の名物だと聞く。4人は道の駅の中で愛媛の魅力を探すため、男女ペアで分かれることに。残金は6600円と予算は限られているが、その中でしゅんは1個500円するソフトクリームを「2個買いたい！」と懇願。しかし、しっかり者のゆまは「1個で！だって、ご飯が食べられなくなるよ」と諭していた。

男女で分かれる際、ゆまは「間違っても2個買わないでね」と念を押していたが、しかし合流した男子メンバーはソフトクリームを2個買っていた。

しゅんが独断で2つ買ったことをかけるが説明すると、ゆまはガチギレの表情に。VTRを見ていたスタジオでは「ゆまの顔（笑）」「めっちゃ良い顔するやん」「怒りすぎだって」「ガチギレや」などの声が響いた。

また、しゅんはやはり罪の意識があったのか、ソフトクリームを机の下に隠して、後からひょっこりと出して様子を伺っていた。この件に関してもゆまは「びっくりした！」と唖然としていた。

一悶着があった後、場所を移動して「ドルフィンファームしまなみ」に到着した4人。ここでも「撮影OK」をもらうが、入場料が1人600円かかることを知る。残金が5300円ということで、ここでもお金で頭を悩ませることとなったが、ゆまはしゅんの方を不服の表情で見つめていた。この姿を受け、NONSTYLE・井上裕介は「『お前のソフトクリームのせい』みたいな顔してんで」とゆまの心情を推察していた。