【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２９日、米主要ニュースサイト・アクシオスの電話インタビューで、戦闘終結に向けて核問題の協議を先送りするイランの提案について拒否する考えを示した。

米国が核問題に関して受け入れ可能な合意が成立するまで、イランの船舶を対象とした海上封鎖を続けると強調した。

イランが仲介国パキスタンを通じて今週示した提案は、戦闘終結とホルムズ海峡の開放が実現された後、核問題の協議に進む内容とされる。トランプ氏は「彼らが核兵器を二度と保有しないことに同意しない限り、合意は決して成立しないだろう」と述べた。

海上封鎖については、「ある意味では爆撃よりも効果的だ」と語った。ホワイトハウスでは記者団に、「イランは降参するしかない。彼らの経済は本当に深刻だ」と話し、封鎖がイラン経済に打撃を与えているとの認識を示した。

一方、アクシオスは関係筋の話として、米中央軍が協議の行き詰まりを打開するため、短期的で強力なイランへの攻撃計画を準備していると報じた。２８日夜時点でトランプ氏は攻撃命令を下していないという。

米国防総省の高官は２９日、議会下院軍事委員会の公聴会で、対イラン軍事作戦の戦費は約２５０億ドル（約４兆円）に上ると明らかにした。このうち大半は弾薬費で、作戦遂行や装備を補充する費用も含まれるという。作戦の戦費に関し、トランプ政権が具体的な数字を示すのは初めて。