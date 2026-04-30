アメリカのトランプ大統領は、再協議にむけてイランが提案したとされる核問題の先送りを認めない考えを示しました。イランが譲歩しない場合、軍事行動を検討するとの報道も出ています。

トランプ大統領

「現時点では、イランが核兵器を持たないことに同意しない限り、取引は決して成立しないだろう」

トランプ大統領はこう述べ、再協議にむけてイランが提案しているとされる核問題の先送りには応じない考えを示しました。その上で「イランは降参すると言うしかない」と強調しました。

こうした中、ニュースサイト・アクシオスは29日、イランが譲歩しない場合、トランプ大統領が軍事行動を検討すると報じました。

協議の行き詰まりを打開するため、アメリカ中央軍がイランに対する「短期間で強力」な攻撃計画を策定したということです。インフラ施設を標的に含む可能性が高いとしています。また、イランに対する海上封鎖について、トランプ政権は核問題で合意するまで継続する方針だと伝えています。

一方、イラン側も対抗姿勢を強めていて、国営メディアは29日、アメリカによる海上封鎖に対して「前例のない軍事行動をとる」と警告しています。

再協議にむけた見通しが立たない中、原油の主要な国際指標であるアメリカ産WTI原油の先物価格は29日、終値で1バレル＝106ドル台をつけるなど、再び価格の上昇が続いています。