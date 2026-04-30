今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの行動。飼い主さんと一緒に過ごしていた猫ちゃんでしたが、ふとある行動をとっていたようです。投稿はThreadsにて、6.9万回以上表示。いいね数は9000件を超えていました。

【写真：ソファでくつろぐ猫→飼い主と『そっくりの体勢』で……『まさかの光景』】

人間の私とそっくりの体勢で…

今回、Threadsに投稿したのは「とらお」さん。登場したのは、猫のとらおちゃんです。

その日、とらおちゃんはソファでくつろいでいたとのこと。そのとき、とらおちゃんは人間の飼い主さんとそっくりの体勢でテレビを見ていたのだとか。体を床に伸ばしながら、頬杖をついてテレビを凝視していたとらおちゃん。ペットは飼い主に似るとは、よく聞きますが、まさかここまで似るとは…。もしかしたら、中に誰か入っている…のかもしれませんね。

とらおちゃんの面白い行動に笑ってしまった猫好き続出

飼い主さんをマネて頬杖をつきながらテレビを見ていたとらおちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ペットは飼い主に似る」「手の使い方がプロ」「猫様がこんなに真剣に見ているテレビが気になる」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、とらおちゃんに釘付けになったみたいですね。

Threadsアカウント「とらお」では、猫のとらおちゃんとの微笑ましい日常の様子などが投稿されています。どの投稿もとらおちゃんの魅力がぎゅっと詰まっています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「とらお」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。