猫さんを洗面台でシャンプーすることに。お湯をかけて洗っていくと……。あまりにもお利口に洗われてくれる猫さんの様子は、Instagramで239万回以上も再生されるほど話題に！「凄いお利口さん！」「こんなに大人しいのすごい」「モフモフから細くなる所好き♡」といった声が寄せられました。

【動画：シャンプーされる猫→信じられないほど大人しくて…猫とは思えない『驚きの光景』】

洗面台でシャンプー開始

Instagramアカウント「몽지もんじMongji(@mong_sco)」さまでは、まるでたぬきのような可愛らしい見た目が魅力の猫「もんじ」ちゃんの日常が紹介されています。

この日は飼い主さんがもんじちゃんをシャンプーする日。一般的に、シャンプーが嫌いな猫さんが多い中、もんじちゃんは……

ぬるま湯を張った洗面台に入り、体をぬるま湯で濡らされ、シャンプーされても、暴れたり逃げようとしたりする気配は全くありません！

むしろ気持ち良いのか、飼い主さんの手の動きに身を任せるような様子さえ見せているのだそう。

大人しく洗われる猫さん

隅々までしっかり汚れを洗い流したもんじちゃん。お次は……

なんと入浴まで！しっかりお湯に浸かり、のんびりと過ごしているもんじちゃん。猫とは思えないほどの順応っぷりです。

最後にしっかり体を仕上げに洗い流し、タオルドライしてもらったら完了です！

穏やかにシャンプー終了！

最後まで信じられないほどお利口に洗われ、入浴まで堪能してしまうもんじちゃん。そんな大人しすぎるもんじちゃんの姿は、Instagramに上がると大反響！

記事執筆時点で、投稿は239万回以上も再生されており、コメント欄には「凄いお利口さん！」「こんなに大人しいのすごい」「モフモフから細くなる所好き♡」といった声や、「これ、うちのニャンズは無理かなぁ」「個体によるんですね…うちのは絶対に無理だわ」といった猫の飼い主さんたちからのコメントも届いています。

そんなお利口すぎるもんじちゃんは、普段からのんびり穏やかに過ごしていることが多いのだそう。Instagramアカウント「몽지もんじMongji(@mong_sco)」さまにて、そんなもんじちゃんの日常が覗けちゃいますよ！

写真・動画提供：Instagramアカウント「몽지もんじMongji(@mong_sco)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。