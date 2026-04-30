猫が『ふとんに粗相』をするときの理由

1.トイレ環境への不満がある

ふとんへの粗相は、「トイレが気に入らない」というサインであることが少なくありません。猫はとてもきれい好きで、少しの汚れやニオイでも敏感に反応します。

砂が合っていない、掃除の頻度が少ない、設置場所が落ち着かない。こうした小さな違和感が積み重なると、「ここではしたくない」と感じてしまいます。その結果、やわらかくて安心できるふとんを代わりに選ぶことがあるのです。

特に、普段使っているふとんは飼い主の匂いがして安心できるため、「ここなら大丈夫」と思ってしまうことも。粗相はわがままではなく、環境への正直な反応といえます。

2.ストレスや不安を感じている

猫はストレスを感じると、トイレ以外で排泄することがあります。これは「困っているよ」という無言のサインです。

たとえば、引っ越しや模様替え、新しい家族やペットの登場など、環境が変わると猫は強い不安を抱きます。人でも慣れない環境では落ち着かなくなりますが、猫はそれを言葉で伝えられません。

そんなとき、飼い主の匂いがついたふとんは「安心できる場所」になります。そこで排泄することで、自分の匂いを重ね、安心感を高めようとしているのです。

「最近、やたら甘えてくる」「隠れることが増えた」といった変化がある場合は、ストレスが原因の可能性が高いでしょう。粗相だけを見るのではなく、日常の様子にも目を向けることが大切です。

3.体調不良や病気のサイン

突然の粗相は、体調不良のサインである場合もあります。特に注意したいのが、トイレに行こうとしても間に合わないケースです。

膀胱炎などの尿路トラブルがあると、何度もトイレに行きたくなったり、排尿時に痛みを感じたりします。その結果、「トイレ＝痛い場所」と覚えてしまい、別の場所で排泄するようになることがあるのです。

もし、頻繁に粗相する、血尿がある、元気がないなどの様子が見られたら、早めに動物病院を受診することが重要です。しつけの問題と決めつけない視点が必要になります。

ふとんへの粗相を防ぐための対策

対策のポイントは、「原因を見極めて環境を整えること」です。まずはトイレを清潔に保ち、猫が好む砂や場所を見直しましょう。理想は、1日1回以上の掃除と、静かで落ち着ける場所への設置です。

次に、ふとんそのものへの対策も有効です。使用していないときはカバーをかけたり、立ち入りを制限することで「選ばせない工夫」ができます。

また、一度粗相した場所はしっかり消臭することが大切です。ニオイが残っていると、同じ場所で繰り返す可能性が高まります。

ストレスが原因の場合は、遊びやスキンシップの時間を増やし、安心できる環境を意識的に作ってあげましょう。高い場所や隠れられるスペースを用意するのも効果的です。

そして、体調面が疑われるときは迷わず受診し、環境と健康の両方を確認することで改善につながります。

まとめ

猫がふとんに粗相をしてしまうと、「どうしてこんなことを…」と戸惑ってしまいますよね。

でもその行動の裏には、トイレへの不満やストレス、体調の変化など、ちゃんとした理由が隠れています。

決してわざと困らせようとしているわけではなく、「ここが安心」「ちょっとつらいよ」という気持ちのサインなのです。だからこそ叱るのではなく、原因に気づいてあげることが大切になります。

トイレ環境を見直したり、日々の様子に目を向けたりするだけでも、愛猫の行動は変わっていきます。少しの工夫と気づきで、お互いにストレスのない快適な暮らしに近づけたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)