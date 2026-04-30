パケも中身も超カワイイーーッッ♡【セブン-イレブン】ひとくちサイズの「映えアイス」

暖かい季節が近づくと、ひんやり冷たいスイーツが恋しくなる人も多いのでは？ そんな今の時季、【セブン-イレブン】から、思わず写真を撮りたくなりそうな見た目も愛らしい新作アイスが登場しました。今回はひとくちで手軽に食べやすいものから、満足感たっぷりの分厚いサンドまで、毎日のご褒美に選びたい注目商品をご紹介します。

コロンと可愛いアソート氷菓

「3Dフルーツポップス」は、ひとくちサイズで色々な味わいを手軽に楽しめるアソートタイプの氷菓です。「365日アイスを食べる」という@miki__iceさんの言うとおり「パッケージも中身も可愛い仕上がり」で、開封する前からワクワクが止まりません。

見た目も味わいも本格フルーツ！

パッケージから取り出してみると、本物の果実のような鮮やかな色合いに、思わず見とれてしまいそう。@miki__iceさんによると「それぞれ果汁も使われていて結構しっかりフルーツの味わいが楽しめました」とのこと。見た目の楽しさだけでなく、本格的な果実感も堪能できるかも。

合わせてチェックしたい新作アイス！

「カントリーマアムアイスサンドココア」は、おなじみの焼き菓子を冷たいスイーツにアレンジ。「アイスマニア」の@iceke361さんによると「どこを食べても「カントリーマアム」を堪能できる至福のサンド！」とのこと。上品なココア味の特製クッキーでアイスをたっぷりと挟み込んでおり、食べる前から期待が高まります。

満足感たっぷりの分厚さに脱帽！

横から撮影された写真を見ると、クッキーの間にアイスがぎっしりと詰まった分厚いフォルム！ @iceke361さんの言う通り「食べ応え抜群」なことが、写真からでも伝わってきます。パッケージの表記を見ると、中にはチョコチップも入っているようなので、食感にも期待大です！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様、@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里