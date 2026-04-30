あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、新企画「GWお得ネタ」後半として、「特ネタ中とろ」と「大盛りねぎまぐろ軍艦」の2種類を4月30日から110円〜（以下、税込み）で販売します。5月10日までの予定。

【写真】「大盛りねぎまぐろ軍艦」もおいしそう！ GW期間中の“お得”なメニューを一挙に見る！

「特ネタ中とろ」は通常180円〜のところ、特別価格で提供。一方の「大盛りねぎまぐろ軍艦」は通常の1.5倍量になっています。

また、目玉商品として、大分のブランドたこ「くにさき姫だこ」のうまみと歯ごたえが楽しめる「大分産 くにさき姫だこ」（260円〜）、しょうゆ漬けにしたいかの耳が味わえる「漬けムラサキいか耳」（120円〜）、人気定番ネタ「まぐろ」に揚げたネギや特製マーラーソースを合わせた「マーラー風まぐろ揚げネギ添え」（180円〜）、和牛のうまみととろける脂が堪能できる「和牛さしとろポン酢ジュレ」（260円〜）も販売。

さらに、「グリルチキンチーズマヨ炙（あぶ）り」「とろ〜りチーズの炙りハンバーグ」（ともに200円〜）、「ジャンボかにカマ天にぎり」（140円〜）、「サラダ3貫盛り」（120円〜）、「ほたてフライ包み 自家製タルタルのせ」（140円〜）、「貝づくし5貫盛り」（680円〜）などもラインアップされています。