◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 東京Ｖ２―１鹿島（２９日・味スタ）

鹿島は東京Ｖに１―２で逆転負けし、今季初の「勝ち点ゼロ」に終わった。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【５・０】全てがはまらず、１０か月ぶりの「勝ち点ゼロ」。２位ＦＣ東京と勝ち点３差

ＧＫ早川友基【６・０】繋ごうという選択自体は間違いではなく、評価すべきは安定のセービング力の方だろう

ＤＦ濃野公人【６・０】前々節ゴール、前節アシスト、そして今節はゴール。ニュアンスとしては「戻ってきた」よりも「進化した」。上々

ＤＦ植田直通【５・０】捕まえにいって触れず、持ち場を突かれて２失点目許す。らしくないパフォーマンス

ＤＦキムテヒョン【５・５】三竿退場時の最大の「たられば」はテヒョン→安西に出せれば…だろう。リード時のような落ち着きと球さばき、推進をビハインド時にできれば本物

ＤＦ安西幸輝【４・５】１プレー目で流れに乗れず、ミスが失点に直結。個人としてはその後のプレーに響かなかったが、チームとしては重く響いてしまった

ＭＦ三竿健斗【４・５】しわ寄せという側面もあるが、だからといってやっていいプレーではない。盛り返そうとする時間だっただけに、あまりに勿体ない。退場後の振る舞いもよくない

ＭＦ知念慶【５・５】待望の先発出場となったが、持ち味ではなく苦手分野が目立つ４５分間に

ＭＦ師岡柊生【５・５】粘り腰の強さ、独創性を発揮し、得点に絡むなどスタメン起用に応えた側面はあった

ＭＦエウベル【５・０】ボールが来たらチャンスになる位置にはいるが、そこはそもそも、なかなか来ない位置

ＦＷ鈴木優磨【５・０】フル出場はあまりに酷なコンディションだった。昨季終盤の京都戦の成功体験もあるが、やはり代えるべきだった

ＦＷレオセアラ【５・５】鈴木との２トップはともにシュートゼロ。献身性は光ったが、ゴール前での存在感は感じられず

ＭＦ松村優太【５・５】後半開始時ＩＮ。右に左にと役割が変わった中で、持ち味は発揮できず

ＭＦ柴崎岳【５・５】後半開始時ＩＮ。足元か背後か、のところの整理を託されＩＮ。整理はできたが、それを相手にも対応されてしまった

ＭＦ荒木遼太郎【６・５】後半１５分ＩＮ。トップ下投入→退場者発生までの約１５分間が、この日最もリズムが良かった。好材料

ＭＦ林晴己【５・５】後半３２分ＩＮ。奮闘したが、出来ることは限られた

ＦＷチャヴリッチ【５・０】後半３２分ＩＮ。役割がフワッとしたまま、スペシャリティーも鳴りを潜めたまま

大橋侑祐主審【６・５】意志の強さに嫌みがなく、毅然とした対応が光った

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）