☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝高梨、阪神＝西勇

阪神は２９日、高橋遥人の今季３度目の完封でヤクルトに２―０で勝利。再度首位を奪回した。しかし、高橋の好投が目立つ一方、打撃では計１６三振。２１年８月２９日の広島戦以来７度目となるチームワーストタイの三振数をマークした。

３０日はヤクルト３連戦の勝ち越しをかけて西勇が今季初登板。西勇は現在通算１４８４奪三振で、１５００奪三振まであと１６。１試合１６奪三振は４月７日のヤクルト戦でチームメートの才木がセ・リーグタイとなる１６奪三振をマークした。ヤクルトにチームが喫した三振と同じ数を３０日のマウンドで奪い返せば、１試合のセ・リーグタイとなるのはもちろん、史上６１人目の１５００奪三振に到達となる。３５歳のベテラン右腕の大記録到達なるか。

（その他のカード）

☆巨人―広島（１８：００・東京ドーム）巨人＝ウィットリー、広島＝玉村

☆中日―ＤｅＮＡ（１８：００・バンテリンドーム）中日＝マラー、ＤｅＮＡ＝篠木

☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、日本ハム＝伊藤

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順