IS:SUE、磨き抜かれた絶対美脚＆新生ディーバの圧倒的オーラ披露 “完全体”で『anan』初表紙
4人組ガールズグループ・IS:SUEが、5月13日発売のグラビア週刊誌『anan』2495号（マガジンハウス）スペシャルエディション表紙を飾る。RINの休養から1年半の月日を経て、ついにメンバー4人が全員そろって同誌表紙に初登場する。
【写真】ソロカットも！凛としたたたずまいのIS:SUE
今回は、四者四様の抜群のスタイルを誇る4人の個性とグループとしての強い絆を見せるべく、対照的な2つの世界観で撮り下ろした。まずは、4人の“異彩”を色と遊び心あるスタイリングに投影した「個性際立つカラフルコーデ」。爽やかなブルーの背景と芝生が広がるセットの中で、健康的な脚線美とキュートな等身大の表情をキャッチしている。
次は、表紙にもなっているグループの絆と力強い表現力を象徴する「ディーバなブラックコーデ」。スリットやタイトなドレスを着こなし、まなざしやたたずまいをソリッドに際立てる洗練された装いで、圧巻の美脚を披露する。
4人が並んだ際の圧倒的なスタイルとオーラは、まさに新生ディーバの降臨を予感させる。撮影現場では、4人が醸し出す温かい空気感に包まれながらも、カメラの前では集中力と一体感を見せた。モニターを真剣にチェックし、ポージングを追求するプロフェッショナルな姿もあり、現場では1カット1カットに感動の声が上がっていた。
待望の1ST ALBUM『QUARTET』のリリースを控えたソロインタビューでは、1年半ぶりに全員がそろって活動できることへの率直な心境、アルバムの制作秘話や聞きどころを深掘りしている。完全体を待ち続けてきたREBORN（ファンネーム）への愛があふれる言葉も。さらに、日々の体や心のメンテナンス法、美脚の秘けつも直撃している。近況エピソードが満載の4人の素顔がのぞく全員での座談会インタビューも収録している。
【写真】ソロカットも！凛としたたたずまいのIS:SUE
今回は、四者四様の抜群のスタイルを誇る4人の個性とグループとしての強い絆を見せるべく、対照的な2つの世界観で撮り下ろした。まずは、4人の“異彩”を色と遊び心あるスタイリングに投影した「個性際立つカラフルコーデ」。爽やかなブルーの背景と芝生が広がるセットの中で、健康的な脚線美とキュートな等身大の表情をキャッチしている。
4人が並んだ際の圧倒的なスタイルとオーラは、まさに新生ディーバの降臨を予感させる。撮影現場では、4人が醸し出す温かい空気感に包まれながらも、カメラの前では集中力と一体感を見せた。モニターを真剣にチェックし、ポージングを追求するプロフェッショナルな姿もあり、現場では1カット1カットに感動の声が上がっていた。
待望の1ST ALBUM『QUARTET』のリリースを控えたソロインタビューでは、1年半ぶりに全員がそろって活動できることへの率直な心境、アルバムの制作秘話や聞きどころを深掘りしている。完全体を待ち続けてきたREBORN（ファンネーム）への愛があふれる言葉も。さらに、日々の体や心のメンテナンス法、美脚の秘けつも直撃している。近況エピソードが満載の4人の素顔がのぞく全員での座談会インタビューも収録している。