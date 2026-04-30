◇MLB マーリンズ3-2ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

この日、5打数ノーヒットに終わり、9回のサヨナラのチャンスで併殺打に倒れたドジャースのフレディ・フリーマン選手が試合後に、自身の状態について語りました。

9回裏、ドジャースが1点を追いかけるなか、先頭のキム・ヘソン選手から二者連続四球、その後犠打で1死2、3塁とすると、1番・DHの大谷翔平選手が敬遠。1死満塁で一打サヨナラの好機でしたが、2番フリーマン選手が併殺打に打ち取られ、ゲームセットとなりました。

フリーマン選手は試合後、チームの打線について「つながりが出てきている感じだね」と改善しつつあることを認めつつ「流れはシーズン中ずっとあるものだし、そういう展開も起こるよ。だから、とにかく出塁し続けて、あとはそれを得点につなげられることを願うだけ。でもいい当たり自体は出ている感じはある。ただ、その結果が出たり出なかったりで。今日は5打席のうち2つはよかったけど、残り3つはダメだった。そのダメだった3つが、ちょうど結果が欲しい場面だったりして…今はちょっと波がある感じだね。1本ヒットが出て流れに乗れれば、自信もついてくると思う」と語りました。

最後のダブルプレーについては「セカンド正面に打ってしまったよ。あれで翔平がタッグされ、一塁に送球された」と振り返りました。

またシーズン序盤と比べ、調子を落としている原因について問われると「それが分かっていれば、もう修正してるよ。たぶん、休養日でリセットできると思う」と返答。その中で投手陣の奮闘を称賛し「本当に素晴らしくて、それが今の成績につながっている。シーズン序盤から打撃は少し波があって、今もその最中という感じかな。でも投手陣は本当に素晴らしくて、毎試合勝つチャンスを与えてくれている。そこはしっかり評価したい」と話しました。

そして今後に向けては「このオフでリセットして、特に得点圏などの状況での打席内容を改善したい。打てる球は来ている」と述べると最後には休養日の重要性を聞かれ「13連戦だったから、それは助けになると思うよ」と答えました。