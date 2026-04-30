「世界のナベアツ」として人気を博した落語家・桂三度（56）が、29日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）にVTR出演。自身の恩人という芸人を明かした。

番組ロケ冒頭で、三度は「私、魔法のレストランに出させていただくの、今日で3回目！でございます」と、かつて一世風靡した“3の倍数と3の付く数字の時だけアホになる”ギャグを久々に披露。しかし即座に「ホンマは4回目なんですけど」と“訂正”した。

そして、この日スタジオにゲスト出演していたお笑いタレント・宮川大輔について「大輔さんって、飲んだらアツくなるタイプ」と表現。「ちょっと（自分が）くすぶってる時に、“お前はけったい（＝ユニーク）な人間やねんから、もっとけったいなことをしたら？俺、お前のけったいなとこ好きやで”」と言われたという。

「それですぐに作ったのが、3の倍数でアホになるネタ」と告白。「これホンマなんです。一生の恩人の1人」という三度に、スタジオの宮川は「それね、いつも言ってくれるんですけど」と恐縮しながら、「僕はまったく覚えてないんです」と笑わせていた。