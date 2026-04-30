SixTONESが29日放送のTBS系特番「6SixTONES」に出演。6周年を祝う“国民的スーパースター”の登場に驚いた。

番組のゲストは嵐の二宮和也（42）。SixTONESメンバーはとあるビルの屋上に呼び出され、プレゼントボックスのような大きな箱を目の当たりにした。この中にスターがいるとされ、メンバーは期待していた。

しかし、このボックスには番組からのお祝いメッセージが入ったのみで、二宮はカメラマンに混じり、撮影しながら待機していた。

田中樹（30）は「4人ぐらい入れる」とボックスの中を予想すると、松村北斗（30）は「嵐じゃない？」と予想。田中は「こんな忙しいタイミングで来てくれないよ」とつっこんだ。

メンバーがボックスを開け、何もなく困惑していると二宮がカメラを持って寄った。これに田中のみが気づき、「何やってんすか」と小声で聞いた。

二宮は田中を撮影しているため、背を向けられた他のメンバーは気づかず。田中は「こっち側からしか気づけない」とメンバーを呼び寄せ、ジェシー（29）から徐々に「えええー！！！」と驚いていった。

二宮は「えっと…（気づくまで）22分です」と待っていた時間を告げた。松村が「今めちゃくちゃ忙しいですよね？」と聞くと、二宮は「今めちゃくちゃ忙しいよ」とそのまま返し、笑わせた。