これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆30日(木)これからの天気

上越と佐渡では、晴れているところも次第に雲のかかるところが多いでしょう。中越や下越では雲が広がりやすいでしょう。



降水確率は20%以下のところが多いですが、湯沢町の夜は30%とやや高くなっています。



◆30日(木)の予想最高気温

最高気温は17～21℃の予想です。

昨日より高く、5℃くらい高くなるところもありそうです。

この時期らしい気温のところが多いでしょう。