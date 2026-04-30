晴れているところも次第に雲広がる、この時期らしい気温に【これからの天気(4月30日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆30日(木)これからの天気
上越と佐渡では、晴れているところも次第に雲のかかるところが多いでしょう。中越や下越では雲が広がりやすいでしょう。
降水確率は20%以下のところが多いですが、湯沢町の夜は30%とやや高くなっています。
◆30日(木)の予想最高気温
最高気温は17～21℃の予想です。
昨日より高く、5℃くらい高くなるところもありそうです。
この時期らしい気温のところが多いでしょう。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆30日(木)これからの天気
上越と佐渡では、晴れているところも次第に雲のかかるところが多いでしょう。中越や下越では雲が広がりやすいでしょう。
降水確率は20%以下のところが多いですが、湯沢町の夜は30%とやや高くなっています。
◆30日(木)の予想最高気温
最高気温は17～21℃の予想です。
昨日より高く、5℃くらい高くなるところもありそうです。
この時期らしい気温のところが多いでしょう。