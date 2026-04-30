5月31日投開票の『県知事選挙』に向け、県警は選挙違反取締本部を設置しました。



30日朝、県警本部に『選挙違反取締本部』の看板が掲げられました。125人体制の県警本部と各警察署が連携し、他人になりすます詐偽投票や買収など悪質な選挙違反を取り締まります。県内では、29日までに検挙や警告はありません。



前回の知事選では、看板やポスターを認められた方法や場所以外で頒布・掲示をしたとして文書図画に関する警告が3件など、合わせて5件の警告が出されました。



県警は「自由で公正な選挙が実現できるように悪質な違反を認知した場合は厳正な取り締まりを実施したい」としています。知事選は5月14日告示、5月31日に投開票です。