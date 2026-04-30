「松本清張賞」歴代受賞作品 一覧【2026年最新版】
推理小説から時代・歴史小説まで幅広いジャンルの小説で時代を画した松本清張の業績を記念し、ジャンルを問わず良質な長編エンターテインメント小説に贈られる「松本清張賞」。
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この記事では、多種多様なジャンルの傑作長編がずらりと並ぶ歴代の受賞作を一挙ご紹介！ メディア化された話題作から、直木賞候補として注目を集めたタイトルまで勢ぞろい。一度読めば止まらなくなる、選りすぐりのエンタメ文芸を楽しもう！
■第32回 白鷺立つ
白鷺立つ
玉照院の師弟は“やんごとなき秘密”を抱えていた――
天明飢饉の傷痕いまだ癒えぬ比叡山延暦寺に、失敗すれば死といわれる〈千日回峰行〉を成し遂げようとする二人の仏僧がいた。
歴史に名を残すための闘いは、やがて業火となり叡山を飲み込んでいく。
■第31回 イッツ・ダ・ボム
イッツ・ダ・ボム
「日本のバンクシー」と耳目を集めるグラフィティライター界の新鋭・ブラックロータス。
公共物を破壊しないスマートな手法で鮮やかにメッセージを伝えるこの人物の正体、
そして真の思惑とは。うだつの上がらぬウェブライターは衝撃の事実に辿り着く。
（第一部 オン・ザ・ストリート）
20年近くストリートに立っているグラフィティライター・TEEL（テエル）。
ある晩、HEDと名乗る青年と出会う。
彼はイカしたステッカーを街中にボムっていた。
馬が合った二人はともに夜の街に出るようになる。
しかし、HEDは驚愕の“宣戦布告”をTEELに突き付ける。
（第二部 イッツ・ダ・ボム）
「俺はここにいるぞ」と叫ぶ声が響く、いま一番クールでアツい小説！
■第30回 ノウイットオール あなただけが知っている
ノウイットオール あなただけが知っている
ギミックメーカー・森バジル、デビュー作！
殺人事件、M-1優勝を目指す高校生、未来からの使者、魔族の戦、男女の恋…カオスな世界はどう繋がる!? 第30回松本清張賞受賞作。
■第29回 凍る草原に鐘は鳴る
凍る草原に鐘は鳴る
草原に額縁を立て、その中で演手たちが鮮やかな物語を繰り広げる――。
遊牧の民アゴールは、その伝統を「生き絵」と呼んで愛していた。物語を作り、演出を手掛ける「生き絵師」のマーラは、若くして部族長たちの前で生き絵を披露する役目に大抜擢される。だが、その矢先に突然の悲劇が。“動くもの”が、全ての人々に見えなくなってしまったのだ。そんな世界で、もはやマーラの「生き絵」は無力なのか。そして、遊牧が困難になったアゴールの民の運命は。
■第28回 万事快調〈オール・グリーンズ〉
万事快調〈オール・グリーンズ〉
新時代の才能が炸裂！ 松本清張賞受賞作
“クソ田舎”からおさらばするため、３人の女子高生は学校の屋上で大麻の栽培を始める――。選考委員満場一致、規格外のデビュー作。
■第27回 震雷の人
震雷の人
〈安史の乱〉により未曾有の混乱に陥った唐で、
言葉の力を信じ、戦禍の流れを変えるべく奔走した顔季明。
彼の言葉を胸に、武芸に秀でた許嫁の張采春は故郷を出奔し、
采春の兄の張永は叛乱軍との戦へ身を投じた。
袂を分かった兄妹の運命は戦場にて思わぬ形で交差する――。
約3600万人もの犠牲者が出たと言われる〈安史の乱〉を背景に、
言葉の力で世を動かしたいという一心で文官を志す名家の青年と、
理不尽な理由で世間からつまはじきにされてきた地方の兄妹の
運命の出会いが唐の歴史を大きく動かす。
手に汗握るアクション、ハラハラする謀略、
そしてかけがえのない友情と愛情……。
そのすべてが詰まった、圧倒的スケールの武侠小説登場！
■第26回 へぼ侍
へぼ侍
西南戦争を痛快に描く、松本清張賞受賞作。
大阪で与力の跡取りとして生まれた志方錬一郎は、明治維新で家が没落し、商家へ奉公していた。
時は明治10年、西南戦争が勃発。
武功をたてれば仕官の道も開けると考えた錬一郎は、意気込んで戦へ参加することに。
しかし、彼を待っていたのは、落ちこぼれの士族ばかりが集まる部隊だった――。
■第25回 天地に燦たり
天地に燦たり
新直木賞作家、驚異のデビュー作
選考委員も絶賛した松本清張賞受賞作。
戦を厭いながらも、戦でしか生きられない島津の侍大将。
被差別民ながら、儒学を修めたいと願う朝鮮国の青年。
自国を愛し「誠を尽くす」ことを信条に任務につく琉球の官人。
秀吉の朝鮮出兵により侵略に揺れる東アジアを、日本、朝鮮、琉球の三つの視点から描く。
松本清張賞選考委員会でも絶賛された歴史エンターテインメント。
■第24回 明治乙女物語
明治乙女物語
西欧化の波が押し寄せる鹿鳴館時代。女高師で学ぶ咲と夏は、学校生活を謳歌していた。ある日、森有礼主催の華やかな舞踏会に出席した二人は爆発事件に遭遇。それは、明治を揺るがす事件の幕開けだった――。東京、横浜、下田を舞台に繰り広げられる青春ミステリー。選考委員の圧倒的支持を得た松本清張賞受賞作。
■第23回 待ってよ
待ってよ
「ねえ、私のこと、気持ち悪いと思う？」
選考委員も驚愕！ 奇妙で愛しさバクハツの松本清張賞受賞作！
マジシャンのベリーは興行先で、妊婦のこうこに墓を掘り起こす手伝いを求められ、激しく抵抗。しかし墓穴から連れ出された老婆・ありさは日ごとに若返っていくのだった。時がさかしまに流れる街で、ベリーとこうこの関係は一体どうなってしまうのか？
奇想天外で落涙必至の物語。
■第22回 屋上のウインドノーツ
屋上のウインドノーツ
吹奏楽にかけた青春物語。松本清張賞受賞作！
引っ込み思案の志音は、屋上で吹奏楽部の部長・大志と出会い、人と共に演奏する喜びを知る。圧倒的熱さで駆け抜ける胸キュンの物語。
■第21回 推定脅威
推定脅威
誰よりも戦闘機を知る著者が描く、理系ミステリーの決定版！
自衛隊戦闘機「TF-1」が、スクランブル飛行中に墜落した。この異様な事故を受け、防衛省は機体を製造する浜松の航空機メーカー、四星工業にその検証を依頼する。四星工業では入社三年目の技術者、沢本由佳が上司の永田とともに業務にあたっていた。シミュレーションの結果、事故はパイロットの単純な誤操作によるものだと判断されたが、永田は沢本が言った何気ない一言が気になり、すでに会社を辞めてデザイナーをしている同期の倉崎に話を持ちかける。スクランブル発進した自衛隊機は、なぜ不可解な事故を起こしたのか？背後に浮かび上がるのは、「TF-1」設計時に官（防衛省）と民（航空機メーカー）がそれぞれ抱え込んでいた闇だった。
■第20回 月下上海
月下上海
第二十回松本清張賞受賞。スキャンダルを逆手にとり人気画家にのしあがった財閥令嬢・八島多江子。謀略渦巻く戦時下の上海で、多江子が愛する運命の男たち。
昭和17年10月、八島財閥令嬢にして当代の人気画家・八島多江子は、戦時統制化の日本を離れ、上海にやってきた。そこで、招聘元である中日文化協会に潜入していた憲兵大尉・槙庸平から、民族資本家・夏方震に接近し、重慶に逃れた蒋介石政権と通じている証拠を探すように強要される。
「協力を断れば、8年前の事件の真相をマスコミに公表する」
8年前、多江子が夫・瑠偉とその愛人によって殺されかける有名な事件が起きた。愛人は取り調べ中に自殺し、瑠偉は証拠不十分で釈放されたものの、親元の伯爵家から除籍され、満州へ追われた。そして奇跡的に一命を取り留めた多江子は、スキャンダルを武器に人気画家へのし上がった。だが、その真相は、愛人と外地へ駆け落ちしようとした瑠偉を許せなかった多江子が、他殺に見せかけて自殺を図ったのだった。槙は何故か、その秘密を嗅ぎつけていた――。
■第19回 烏に単は似合わない
烏に単は似合わない
松本清張賞を最年少で受賞、そのスケール感と異世界を綿密に組み上げる想像力で選考委員を驚かせた期待のデビュー作は、壮大な時代設定に支えられた時代ファンタジー！
人間の代わりに「八咫烏」の一族が支配する世界「山内」では、世継ぎである若宮の后選びが今まさに始まろうとしていた。朝廷での権力争いに激しくしのぎを削る四家の大貴族から差し遣わされた四人の姫君。春夏秋冬を司るかのようにそれぞれの魅力を誇る四人は、世継ぎの座を巡る陰謀から若君への恋心まで様々な思惑を胸に后の座を競い合うが、肝心の若宮が一向に現れないまま、次々と事件が起こる。侍女の失踪、謎の手紙、後宮への侵入者……。峻嶮な岩山に贅を尽くして建てられた館、馬ならぬ大烏に曳かれて車は空を飛び、四季折々の花鳥風月よりなお美しい衣裳をまとう。そんな美しく華やかな宮廷生活の水面下で若宮の来訪を妨害し、后選びの行方を不穏なものにしようと企んでいるのは果たして四人の姫君のうち誰なのか？ 若宮に選ばれるのはいったい誰なのか？ あふれだすイマジネーションと意外な結末――驚嘆必至の大型新人登場！
■第18回 白樫の樹の下で
白樫の樹の下で
江戸幕府が開かれて180年たった、天明期、最下級の御家人で小普請組の３人の幼馴染が活躍。当時は竹刀剣法花盛りの中で、彼らはいまだ木刀を使う古風な道場に通っている。ある日、江戸城内で田沼意知を切った刀を手にしたことから物語が動き始める。いまだ人を斬ったことがない貧乏御家人が刀を抜くとき、なにかが起こる……。傑作時代ミステリー。
■第17回 マルガリータ
マルガリータ
第17回松本清張賞に輝いた本作の主人公は、戦国末期、天正遣欧少年使節団の１人としてローマに派遣された千々石ミゲル。８年後、帰国した彼らを待ち受けていたのはキリスト教の禁教と厳しい弾圧。信仰に殉じた他の３人に対し、ミゲルは棄教という選択をする。なぜ彼は信仰を捨て、生き抜こうとしたのか？ その生涯をミゲルの妻、珠の視点から描く。「物語を押しすすめる筆力は素晴らしいものがあるし、後半に四人の使者が交わす会話などは作者の熱気が伝わってきた。生身の人間が見えた気がした」（伊集院静氏の松本賞選評より）。新人離れした練達の筆が冴える、傑作歴史小説。
■第16回 アダマースの饗宴
アダマースの饗宴
殺人の前科がある元風俗嬢。彼女が巻き込まれた事件の背後の驚愕の真実とは? 大沢在昌氏が絶賛したネオ・ハードボイルドの傑作
■第15回 一朝の夢
一朝の夢
北町奉行所・同心の中根興三郎の生きがいは朝顔栽培、いつか黄色い朝顔を咲かせるのが夢だ。仕事は閑職、奉行所員の名簿作成係である。時は安政、井伊大老と水戸徳川家の確執や、尊王攘夷の機運が高まっているが、そんなことはこの“朝顔同心”には無縁、長身の身体を縮めるように暮らしている。だが江戸朝顔界の重鎮、鍋島直孝を通じて、宗観と呼ばれる壮年の武家と知り合ったことから、興三郎は思いも寄らぬ形で政情に巻き込まれてゆく。
■第14回 銀漢の賦
銀漢の賦
二十年を経て、身分を遥かにへだてた男たちの友情は復活するのか？ 江戸の寛政期、西国の小藩である月ヶ瀬藩の郡方・日下部（くさかべ）源五と、名家老と謳われ、南画の名手としても幕閣にまで名声が届いている松浦将監（しょうげん）。幼なじみで、同じ剣術道場に通っていた二人は、ある出来事を境に、進む道が分かれ、ながく絶縁状態となっていた。ともに五十歳をこえて二人の路が再び交差する時、運命が激しく動き出す。松本清張賞受賞の傑作時代小説。
■第13回 一応の推定
一応の推定
轢死した老人は事故死か、それとも重病の孫娘を助けるために自殺したのか。ベテラン保険調査員の執念が、明らかにした真実とは?
■第12回 一枚摺屋
一枚摺屋
一枚摺のために親父が大坂町奉行所で殺された。背後に浮かんできたのは三十年前の大塩の乱。幕末大坂の街を疾走する異色時代小説
■第11回 火天の城
火天の城
信長の夢は、天下一の棟梁父子に託された。安土山のいただきに巨大な城を築け、天にそびえる五重の天守を建てよ！ と命じられた岡部又右衛門と息子の以俊は、その難題を形にする、前代未聞の巨大プロジェクトに挑む。いまだかつてない、南蛮風の天守にせよ。見上げれば、思わず掌を合わせとうなるほど秀麗な…信長の野望と大工の意地、情熱、創意工夫、膨大な労力──すべてをのみこんで完成した、安土城。その築城の真相に迫る、松本清張賞受賞作。
■第10回 月ノ浦惣庄公事置書
月ノ浦惣庄公事置書
足利時代、近江の国湖北の寒村が隣村から土地を巡る争いを仕掛けられた。村人は裁判に訴えんと京にのぼり、権門の間を奔走するが
■第9回 ひとは化けもん われも化けもん
ひとは化けもん われも化けもん
江戸時代を代表する作家・井原西鶴の自作はナンと『好色一代男』しかない？ では『日本永代蔵』『世間胸算用』は一体誰が書いたのか？ 大坂・談林派の俳諧師として名を馳せていた西鶴とはいえ、生活は貧乏のどん底、三人の子どもと病いの女房を抱え、金策に追われる日々が続く。そんな西鶴に版元が金儲けの話を持ち込んだ。
■第8回 群蝶の空
群蝶の空
昭和十四年四月。危険思想とされた「新興俳句」への弾圧を背景に、自由を求める女流俳人の愛と苦悩を描いた、本格社会派サスペンス
■第7回 輪（RINKAI）廻
輪（RINKAI）廻
茨城の旧家に嫁いだ香苗は、愛娘・真穂とともに義母にむごい仕打ちを受ける。耐えきれず離婚した香苗は、大久保に住む実母・時枝の元に身を寄せるが、やがて真穂の体にはアザやコブが……。時枝も真穂も「何も知らない」といいはるが、隣に住む女は「老女の声が聞こえる」という。声の主は誰？ 30年あまり前、時枝が新潟の婚家から出奔したことと関係が？ 親子３代のルーツが明らかになるとき、因縁が時と場所を越えて迫りくる！ 第７回松本清張賞受賞の傑作ホラー。
■第6回 芳年冥府彷徨
芳年冥府彷徨
黒頭巾の男が人を斬るのを目撃した芳年は、あの男の殺気を描きたいとの一念にとりつかれる。狂気の浮世絵師・月岡芳年の若き日々
■第5回 陰の季節
陰の季節
『６４』で話題沸騰！ 横山秀夫「D県警シリーズ」はここから始まった！
警察一家の要となる人事担当の二渡真治は、天下りポストに固執する大物OBの説得にあたる。にべなく撥ねつけられた二渡が周囲を探るうち、ある未解決事件が浮かび上がってきた……。「まったく新しい警察小説の誕生」と選考委員の激賞を浴びた第５回松本清張賞受賞作を表題作とするD県警シリーズ第一弾！ 表題作他、「地の声」「黒い線」「鞄」の短篇四篇を収録。
■第4回 マリ子の肖像
マリ子の肖像
三十年前の十二月、彼がなにをしていたか、調べてほしい…。興信所調査員の私が依頼されたのは、無名の男の行動調査だった。そこには世界的名画盗難事件の謎が隠されていた。
■第3回 長安牡丹花異聞
長安牡丹花異聞
太平の世を謳歌する中国・唐代の都長安。利発な少年黄良は、病母が所望する桃を買うため、夜光の牡丹をつくりだす。折しも牡丹の花競べが大変盛んに行われていて、名花奇花は大金で売れるのだ。そこに異国の身なりをした偉丈夫と西域の美貌の舞姫の思惑がからみあい、仲間となった３人は一攫千金を図るが、狡猾な宦官が花と舞姫をつけ狙い……第３回松本清張賞を受賞した表題作の他、妖美と機知と冒険満載の、雄大華麗な中国奇想小説を５篇収録。
■第2回 該当作なし
■第1回 マタギ物見隊顛末
マタギ物見隊顛末
慶応４年の夏、南部藩の秋田攻めを前に、統領から秋田マタギとの顔つなぎを命じられ、敵領に潜入した大蔵、与吉、多作の３人は、味方の降伏を知らずに敵兵を撃ち殺してしまった……。第１回松本清張賞に輝く表題作ほか、東北を舞台に戊辰戦争に巻き込まれた名もなき男たちの悲哀を諧謔（かいぎゃく）味あふれるタッチで描いた「戊辰牛方参陣記」（第37回地上文学賞）と「勝手救援隊始末」の２篇を収録。
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この記事では、多種多様なジャンルの傑作長編がずらりと並ぶ歴代の受賞作を一挙ご紹介！ メディア化された話題作から、直木賞候補として注目を集めたタイトルまで勢ぞろい。一度読めば止まらなくなる、選りすぐりのエンタメ文芸を楽しもう！
白鷺立つ
玉照院の師弟は“やんごとなき秘密”を抱えていた――
天明飢饉の傷痕いまだ癒えぬ比叡山延暦寺に、失敗すれば死といわれる〈千日回峰行〉を成し遂げようとする二人の仏僧がいた。
歴史に名を残すための闘いは、やがて業火となり叡山を飲み込んでいく。
■第31回 イッツ・ダ・ボム
イッツ・ダ・ボム
「日本のバンクシー」と耳目を集めるグラフィティライター界の新鋭・ブラックロータス。
公共物を破壊しないスマートな手法で鮮やかにメッセージを伝えるこの人物の正体、
そして真の思惑とは。うだつの上がらぬウェブライターは衝撃の事実に辿り着く。
（第一部 オン・ザ・ストリート）
20年近くストリートに立っているグラフィティライター・TEEL（テエル）。
ある晩、HEDと名乗る青年と出会う。
彼はイカしたステッカーを街中にボムっていた。
馬が合った二人はともに夜の街に出るようになる。
しかし、HEDは驚愕の“宣戦布告”をTEELに突き付ける。
（第二部 イッツ・ダ・ボム）
「俺はここにいるぞ」と叫ぶ声が響く、いま一番クールでアツい小説！
■第30回 ノウイットオール あなただけが知っている
ノウイットオール あなただけが知っている
ギミックメーカー・森バジル、デビュー作！
殺人事件、M-1優勝を目指す高校生、未来からの使者、魔族の戦、男女の恋…カオスな世界はどう繋がる!? 第30回松本清張賞受賞作。
■第29回 凍る草原に鐘は鳴る
凍る草原に鐘は鳴る
草原に額縁を立て、その中で演手たちが鮮やかな物語を繰り広げる――。
遊牧の民アゴールは、その伝統を「生き絵」と呼んで愛していた。物語を作り、演出を手掛ける「生き絵師」のマーラは、若くして部族長たちの前で生き絵を披露する役目に大抜擢される。だが、その矢先に突然の悲劇が。“動くもの”が、全ての人々に見えなくなってしまったのだ。そんな世界で、もはやマーラの「生き絵」は無力なのか。そして、遊牧が困難になったアゴールの民の運命は。
■第28回 万事快調〈オール・グリーンズ〉
万事快調〈オール・グリーンズ〉
新時代の才能が炸裂！ 松本清張賞受賞作
“クソ田舎”からおさらばするため、３人の女子高生は学校の屋上で大麻の栽培を始める――。選考委員満場一致、規格外のデビュー作。
■第27回 震雷の人
震雷の人
〈安史の乱〉により未曾有の混乱に陥った唐で、
言葉の力を信じ、戦禍の流れを変えるべく奔走した顔季明。
彼の言葉を胸に、武芸に秀でた許嫁の張采春は故郷を出奔し、
采春の兄の張永は叛乱軍との戦へ身を投じた。
袂を分かった兄妹の運命は戦場にて思わぬ形で交差する――。
約3600万人もの犠牲者が出たと言われる〈安史の乱〉を背景に、
言葉の力で世を動かしたいという一心で文官を志す名家の青年と、
理不尽な理由で世間からつまはじきにされてきた地方の兄妹の
運命の出会いが唐の歴史を大きく動かす。
手に汗握るアクション、ハラハラする謀略、
そしてかけがえのない友情と愛情……。
そのすべてが詰まった、圧倒的スケールの武侠小説登場！
■第26回 へぼ侍
へぼ侍
西南戦争を痛快に描く、松本清張賞受賞作。
大阪で与力の跡取りとして生まれた志方錬一郎は、明治維新で家が没落し、商家へ奉公していた。
時は明治10年、西南戦争が勃発。
武功をたてれば仕官の道も開けると考えた錬一郎は、意気込んで戦へ参加することに。
しかし、彼を待っていたのは、落ちこぼれの士族ばかりが集まる部隊だった――。
■第25回 天地に燦たり
天地に燦たり
新直木賞作家、驚異のデビュー作
選考委員も絶賛した松本清張賞受賞作。
戦を厭いながらも、戦でしか生きられない島津の侍大将。
被差別民ながら、儒学を修めたいと願う朝鮮国の青年。
自国を愛し「誠を尽くす」ことを信条に任務につく琉球の官人。
秀吉の朝鮮出兵により侵略に揺れる東アジアを、日本、朝鮮、琉球の三つの視点から描く。
松本清張賞選考委員会でも絶賛された歴史エンターテインメント。
■第24回 明治乙女物語
明治乙女物語
西欧化の波が押し寄せる鹿鳴館時代。女高師で学ぶ咲と夏は、学校生活を謳歌していた。ある日、森有礼主催の華やかな舞踏会に出席した二人は爆発事件に遭遇。それは、明治を揺るがす事件の幕開けだった――。東京、横浜、下田を舞台に繰り広げられる青春ミステリー。選考委員の圧倒的支持を得た松本清張賞受賞作。
■第23回 待ってよ
待ってよ
「ねえ、私のこと、気持ち悪いと思う？」
選考委員も驚愕！ 奇妙で愛しさバクハツの松本清張賞受賞作！
マジシャンのベリーは興行先で、妊婦のこうこに墓を掘り起こす手伝いを求められ、激しく抵抗。しかし墓穴から連れ出された老婆・ありさは日ごとに若返っていくのだった。時がさかしまに流れる街で、ベリーとこうこの関係は一体どうなってしまうのか？
奇想天外で落涙必至の物語。
■第22回 屋上のウインドノーツ
屋上のウインドノーツ
吹奏楽にかけた青春物語。松本清張賞受賞作！
引っ込み思案の志音は、屋上で吹奏楽部の部長・大志と出会い、人と共に演奏する喜びを知る。圧倒的熱さで駆け抜ける胸キュンの物語。
■第21回 推定脅威
推定脅威
誰よりも戦闘機を知る著者が描く、理系ミステリーの決定版！
自衛隊戦闘機「TF-1」が、スクランブル飛行中に墜落した。この異様な事故を受け、防衛省は機体を製造する浜松の航空機メーカー、四星工業にその検証を依頼する。四星工業では入社三年目の技術者、沢本由佳が上司の永田とともに業務にあたっていた。シミュレーションの結果、事故はパイロットの単純な誤操作によるものだと判断されたが、永田は沢本が言った何気ない一言が気になり、すでに会社を辞めてデザイナーをしている同期の倉崎に話を持ちかける。スクランブル発進した自衛隊機は、なぜ不可解な事故を起こしたのか？背後に浮かび上がるのは、「TF-1」設計時に官（防衛省）と民（航空機メーカー）がそれぞれ抱え込んでいた闇だった。
■第20回 月下上海
月下上海
第二十回松本清張賞受賞。スキャンダルを逆手にとり人気画家にのしあがった財閥令嬢・八島多江子。謀略渦巻く戦時下の上海で、多江子が愛する運命の男たち。
昭和17年10月、八島財閥令嬢にして当代の人気画家・八島多江子は、戦時統制化の日本を離れ、上海にやってきた。そこで、招聘元である中日文化協会に潜入していた憲兵大尉・槙庸平から、民族資本家・夏方震に接近し、重慶に逃れた蒋介石政権と通じている証拠を探すように強要される。
「協力を断れば、8年前の事件の真相をマスコミに公表する」
8年前、多江子が夫・瑠偉とその愛人によって殺されかける有名な事件が起きた。愛人は取り調べ中に自殺し、瑠偉は証拠不十分で釈放されたものの、親元の伯爵家から除籍され、満州へ追われた。そして奇跡的に一命を取り留めた多江子は、スキャンダルを武器に人気画家へのし上がった。だが、その真相は、愛人と外地へ駆け落ちしようとした瑠偉を許せなかった多江子が、他殺に見せかけて自殺を図ったのだった。槙は何故か、その秘密を嗅ぎつけていた――。
■第19回 烏に単は似合わない
烏に単は似合わない
松本清張賞を最年少で受賞、そのスケール感と異世界を綿密に組み上げる想像力で選考委員を驚かせた期待のデビュー作は、壮大な時代設定に支えられた時代ファンタジー！
人間の代わりに「八咫烏」の一族が支配する世界「山内」では、世継ぎである若宮の后選びが今まさに始まろうとしていた。朝廷での権力争いに激しくしのぎを削る四家の大貴族から差し遣わされた四人の姫君。春夏秋冬を司るかのようにそれぞれの魅力を誇る四人は、世継ぎの座を巡る陰謀から若君への恋心まで様々な思惑を胸に后の座を競い合うが、肝心の若宮が一向に現れないまま、次々と事件が起こる。侍女の失踪、謎の手紙、後宮への侵入者……。峻嶮な岩山に贅を尽くして建てられた館、馬ならぬ大烏に曳かれて車は空を飛び、四季折々の花鳥風月よりなお美しい衣裳をまとう。そんな美しく華やかな宮廷生活の水面下で若宮の来訪を妨害し、后選びの行方を不穏なものにしようと企んでいるのは果たして四人の姫君のうち誰なのか？ 若宮に選ばれるのはいったい誰なのか？ あふれだすイマジネーションと意外な結末――驚嘆必至の大型新人登場！
■第18回 白樫の樹の下で
白樫の樹の下で
江戸幕府が開かれて180年たった、天明期、最下級の御家人で小普請組の３人の幼馴染が活躍。当時は竹刀剣法花盛りの中で、彼らはいまだ木刀を使う古風な道場に通っている。ある日、江戸城内で田沼意知を切った刀を手にしたことから物語が動き始める。いまだ人を斬ったことがない貧乏御家人が刀を抜くとき、なにかが起こる……。傑作時代ミステリー。
■第17回 マルガリータ
マルガリータ
第17回松本清張賞に輝いた本作の主人公は、戦国末期、天正遣欧少年使節団の１人としてローマに派遣された千々石ミゲル。８年後、帰国した彼らを待ち受けていたのはキリスト教の禁教と厳しい弾圧。信仰に殉じた他の３人に対し、ミゲルは棄教という選択をする。なぜ彼は信仰を捨て、生き抜こうとしたのか？ その生涯をミゲルの妻、珠の視点から描く。「物語を押しすすめる筆力は素晴らしいものがあるし、後半に四人の使者が交わす会話などは作者の熱気が伝わってきた。生身の人間が見えた気がした」（伊集院静氏の松本賞選評より）。新人離れした練達の筆が冴える、傑作歴史小説。
■第16回 アダマースの饗宴
アダマースの饗宴
殺人の前科がある元風俗嬢。彼女が巻き込まれた事件の背後の驚愕の真実とは? 大沢在昌氏が絶賛したネオ・ハードボイルドの傑作
■第15回 一朝の夢
一朝の夢
北町奉行所・同心の中根興三郎の生きがいは朝顔栽培、いつか黄色い朝顔を咲かせるのが夢だ。仕事は閑職、奉行所員の名簿作成係である。時は安政、井伊大老と水戸徳川家の確執や、尊王攘夷の機運が高まっているが、そんなことはこの“朝顔同心”には無縁、長身の身体を縮めるように暮らしている。だが江戸朝顔界の重鎮、鍋島直孝を通じて、宗観と呼ばれる壮年の武家と知り合ったことから、興三郎は思いも寄らぬ形で政情に巻き込まれてゆく。
■第14回 銀漢の賦
銀漢の賦
二十年を経て、身分を遥かにへだてた男たちの友情は復活するのか？ 江戸の寛政期、西国の小藩である月ヶ瀬藩の郡方・日下部（くさかべ）源五と、名家老と謳われ、南画の名手としても幕閣にまで名声が届いている松浦将監（しょうげん）。幼なじみで、同じ剣術道場に通っていた二人は、ある出来事を境に、進む道が分かれ、ながく絶縁状態となっていた。ともに五十歳をこえて二人の路が再び交差する時、運命が激しく動き出す。松本清張賞受賞の傑作時代小説。
■第13回 一応の推定
一応の推定
轢死した老人は事故死か、それとも重病の孫娘を助けるために自殺したのか。ベテラン保険調査員の執念が、明らかにした真実とは?
■第12回 一枚摺屋
一枚摺屋
一枚摺のために親父が大坂町奉行所で殺された。背後に浮かんできたのは三十年前の大塩の乱。幕末大坂の街を疾走する異色時代小説
■第11回 火天の城
火天の城
信長の夢は、天下一の棟梁父子に託された。安土山のいただきに巨大な城を築け、天にそびえる五重の天守を建てよ！ と命じられた岡部又右衛門と息子の以俊は、その難題を形にする、前代未聞の巨大プロジェクトに挑む。いまだかつてない、南蛮風の天守にせよ。見上げれば、思わず掌を合わせとうなるほど秀麗な…信長の野望と大工の意地、情熱、創意工夫、膨大な労力──すべてをのみこんで完成した、安土城。その築城の真相に迫る、松本清張賞受賞作。
■第10回 月ノ浦惣庄公事置書
月ノ浦惣庄公事置書
足利時代、近江の国湖北の寒村が隣村から土地を巡る争いを仕掛けられた。村人は裁判に訴えんと京にのぼり、権門の間を奔走するが
■第9回 ひとは化けもん われも化けもん
ひとは化けもん われも化けもん
江戸時代を代表する作家・井原西鶴の自作はナンと『好色一代男』しかない？ では『日本永代蔵』『世間胸算用』は一体誰が書いたのか？ 大坂・談林派の俳諧師として名を馳せていた西鶴とはいえ、生活は貧乏のどん底、三人の子どもと病いの女房を抱え、金策に追われる日々が続く。そんな西鶴に版元が金儲けの話を持ち込んだ。
■第8回 群蝶の空
群蝶の空
昭和十四年四月。危険思想とされた「新興俳句」への弾圧を背景に、自由を求める女流俳人の愛と苦悩を描いた、本格社会派サスペンス
■第7回 輪（RINKAI）廻
輪（RINKAI）廻
茨城の旧家に嫁いだ香苗は、愛娘・真穂とともに義母にむごい仕打ちを受ける。耐えきれず離婚した香苗は、大久保に住む実母・時枝の元に身を寄せるが、やがて真穂の体にはアザやコブが……。時枝も真穂も「何も知らない」といいはるが、隣に住む女は「老女の声が聞こえる」という。声の主は誰？ 30年あまり前、時枝が新潟の婚家から出奔したことと関係が？ 親子３代のルーツが明らかになるとき、因縁が時と場所を越えて迫りくる！ 第７回松本清張賞受賞の傑作ホラー。
■第6回 芳年冥府彷徨
芳年冥府彷徨
黒頭巾の男が人を斬るのを目撃した芳年は、あの男の殺気を描きたいとの一念にとりつかれる。狂気の浮世絵師・月岡芳年の若き日々
■第5回 陰の季節
陰の季節
『６４』で話題沸騰！ 横山秀夫「D県警シリーズ」はここから始まった！
警察一家の要となる人事担当の二渡真治は、天下りポストに固執する大物OBの説得にあたる。にべなく撥ねつけられた二渡が周囲を探るうち、ある未解決事件が浮かび上がってきた……。「まったく新しい警察小説の誕生」と選考委員の激賞を浴びた第５回松本清張賞受賞作を表題作とするD県警シリーズ第一弾！ 表題作他、「地の声」「黒い線」「鞄」の短篇四篇を収録。
■第4回 マリ子の肖像
マリ子の肖像
三十年前の十二月、彼がなにをしていたか、調べてほしい…。興信所調査員の私が依頼されたのは、無名の男の行動調査だった。そこには世界的名画盗難事件の謎が隠されていた。
■第3回 長安牡丹花異聞
長安牡丹花異聞
太平の世を謳歌する中国・唐代の都長安。利発な少年黄良は、病母が所望する桃を買うため、夜光の牡丹をつくりだす。折しも牡丹の花競べが大変盛んに行われていて、名花奇花は大金で売れるのだ。そこに異国の身なりをした偉丈夫と西域の美貌の舞姫の思惑がからみあい、仲間となった３人は一攫千金を図るが、狡猾な宦官が花と舞姫をつけ狙い……第３回松本清張賞を受賞した表題作の他、妖美と機知と冒険満載の、雄大華麗な中国奇想小説を５篇収録。
■第2回 該当作なし
■第1回 マタギ物見隊顛末
マタギ物見隊顛末
慶応４年の夏、南部藩の秋田攻めを前に、統領から秋田マタギとの顔つなぎを命じられ、敵領に潜入した大蔵、与吉、多作の３人は、味方の降伏を知らずに敵兵を撃ち殺してしまった……。第１回松本清張賞に輝く表題作ほか、東北を舞台に戊辰戦争に巻き込まれた名もなき男たちの悲哀を諧謔（かいぎゃく）味あふれるタッチで描いた「戊辰牛方参陣記」（第37回地上文学賞）と「勝手救援隊始末」の２篇を収録。