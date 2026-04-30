帰省するたび、実家への手土産や外食代で思った以上にお金がかかります。夫は「交通費以外はそこまで気にしなくていい」と言いますが、帰省の出費はどう考えるべきでしょうか？

帰省費用はどこまでが「必要な支出」なのか

帰省にかかる費用は、大きく分けると「移動費」と「滞在中の費用」に分けられます。交通費は明確に必要な支出ですが、手土産や外食代は人によって考え方が分かれやすい部分です。ただし、これらも家族との関係を円滑にするための費用と考えることができます。

例えば、久しぶりに会う家族への手土産は、気持ちを伝える役割がありますし、外食も団らんの一部です。そのため、単なる浪費ではなく「関係性を維持するための支出」として捉えると、過度に罪悪感を持つ必要はありません。ただし、毎回の出費が家計を圧迫する場合は見直しが必要です。



手土産や外食代が増えやすい理由とその対処法

帰省時に出費が増えやすい理由の一つは、「特別な機会だから」と気が緩みやすい点です。普段よりも少し高価な手土産を選んだり、外食の回数が増えたりすると、合計額は想像以上になります。このような場合は、あらかじめ予算を決めておくことが有効です。

例えば、「手土産は5000円まで」「外食は1回まで」といった目安を決めるだけでも、無駄な出費を抑えやすくなります。また、事前にネットで購入することで割引を活用できる場合もあります。少しの工夫で満足度を下げずに支出を抑えることが可能です。



夫婦で異なる金銭感覚をどうすり合わせるか

帰省費用に対する考え方は、育ってきた環境によって大きく異なります。そのため、夫婦の間で「気にしすぎ」「使いすぎ」といったズレが生じることも珍しくありません。このような場合は、お互いの考えを共有することが重要です。

例えば、「なぜ気になるのか」「どのくらいなら許容できるのか」を具体的に話し合うことで、納得できるラインが見えてきます。どちらか一方が我慢するのではなく、双方が納得できる折衷案を見つけることが大切です。話し合いを通じて価値観をすり合わせることで、今後の家計管理もスムーズになります。



帰省費用は家計の一部として計画的に考えよう

帰省にかかる費用は、毎年ある程度発生する「定期的な支出」です。そのため、突発的な出費としてではなく、あらかじめ家計に組み込んでおくと安心です。例えば、年間の帰省回数を想定し、月ごとに少しずつ積み立てておく方法があります。こうすることで、帰省時に大きな負担を感じにくくなります。

また、無理のない範囲で楽しむことも大切です。費用を抑えることばかりに意識が向くと、せっかくの家族との時間が窮屈なものになってしまいます。計画的に準備しつつ、気持ちよく過ごせる範囲でお金を使うことが、無理なく続けられる家計管理につながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー