「狂っているように見える女性」13年ぶりソロALのMVにナナを抜擢した理由とは？元BIGBANG・T.O.P

元BIGBANGのT.O.Pが、新曲のミュージックビデオにナナを抜擢した理由を明かした。

4月28日、T.O.Pは自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿。

【写真】ナナ、T.O.Pの股の間から…!?

「単発ユーチューバー T.O.P with NANA」と題されたこの動画では、MVの衣装を身にまとったT.O.Pとナナが、少しぎこちなさの残る雰囲気の中で食事をする様子が収められた。

その最中、ナナが「私をキャスティングしてくださった理由が気になります」と質問を投げかけた。

これに対してT.O.Pは「正直に話すと、『Studio54』（原題『完全に狂ってる！』）という楽曲を初めて作った時から、どの時代の人物なのか分からないような、ミステリアスな女性に登場してほしいというイメージがあった。宇宙から来たのか、あるいは過去から来たのか見当もつかないような魅力と、クラシックな美しさを兼ね備えた人物だ」と説明。

（画像T.O.P YouTubeチャンネル）

続けて「何より、曲のタイトルのように、本当に完全に狂っている（ほど没入している）ように見える女性が映れば、非常に魅力的だろうと考えた。僕の目には、ナナさんが最も適役だと思えた」と明かした。

これにナナが「ありがとうございます」と感謝を伝えると、T.O.Pも「僕の方こそありがとうございます」と丁寧に一礼。さらに「完成したMVでのご自身の姿はどうでしたか？」と尋ねられたナナは、「とても綺麗に撮っていただいた。でも、なんだか2人の顔が似ているように見えました」と回答。T.O.Pも「本当に不思議だ」と共感し、ナナは「雰囲気は全然違うはずなのに、似たように映っていて不思議だった」と感想を述べた。

T.O.Pは4月3日、自身初となるソロフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』をリリースし、歌手としてカムバックした。2013年の『DOOM DADA』以来、実に13年ぶりとなるソロアルバムには、ダブルタイトル曲『Studio54』『DESPERADO』を含む全11曲が収録されている。

（画像T.O.P YouTubeチャンネル）

T.O.Pは2016年の不祥事により芸能活動を一時中断し、BIGBANGからの脱退を宣言したほか、芸能界からの引退を示唆したこともあった。その後、2024年に『イカゲーム』シーズン2で俳優として復帰を果たすと、今回のソロアルバムで歌手活動も本格的に再開。『ANOTHER DIMENSION』のリリースにあたっては、BIGBANGのメンバーたちも静かにエールを送ったとして大きな注目を集めている。

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。