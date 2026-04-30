【プレミアムバンダイ：RG・PG・PGUガンプラ用オプション再販】 4月30日11時より予約受付開始

BANDAI SPIRITSは、RG・PG・PGUガンプラ用オプション商品の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月30日11時より予約受付を開始した。発送は7月を予定している。

再販ラインナップは「RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム用 拡張エフェクトユニット“天空の翼”【再販】」、「RG 1/144 デスティニーガンダム用 拡張エフェクトユニット“光の翼” 【再販】」、「RG 1/144 シナンジュ用 拡張セット 【再販】」、「PG 1/60 拡張ユニット アームド・アーマーVN/BS 【再販】」、「PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 ガンダム クリアカラーボディ【再販】」の5商品。

RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム用 拡張エフェクトユニット“天空の翼”【再販】

7月 発送予定

価格：2,200円

RG 1/144 デスティニーガンダム用 拡張エフェクトユニット“光の翼” 【再販】

7月 発送予定

価格：1,870円

RG 1/144 シナンジュ用 拡張セット 【再販】

7月 発送予定

価格：2,310円

PG 1/60 拡張ユニット アームド・アーマーVN/BS 【再販】

7月 発送予定

価格：5,500円

PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 ガンダム クリアカラーボディ【再販】

7月 発送予定

価格：5,720円

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