【PUNI☆MOFU レーシングマオ with Honda Z50J-1 モンキー】 11月 発売予定 価格：7,700円

コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU レーシングマオ with Honda Z50J-1 モンキー」を11月に発売する。価格は7,700円。

本商品は「メガミデバイス」より「PUNI☆MOFU マオ」と青島文化教材社製スケールモデル「1/12 ホンダ Z50J-1 モンキー '78」とのコラボモデル。

「1/12 ホンダ Z50J-1 モンキー '78」はオリジナルカラーで、PUNI☆MOFU マオはレーシングスーツを思わせる鮮やかなオリジナルカラーが採用されている。

塗装済み顔パーツ「笑顔」「☆笑顔」の2種が付属し、ヘルメットパーツもついてくる。プラ製の手首は「平手」「握り手」「武器持ち手」の3種類が付属し、“マシニーカシリーズ”の可動範囲で、バイクに搭乗したポーズも自然に決まる。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップで予約・購入すると特典として「特別カラー髪パーツ」が付いてくる。

(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd.

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※「1/12 ホンダ Z50J-1 モンキー '78」の組み立てには、プラモデル用接着剤が必要となります。ご注意ください。